Парламентский комитет одобрил неограниченный срок работы глав государственных компаний

22 марта парламентский Комитет по экономике одобрил отказ от срока полномочий руководителей государственных и муниципальных компаний. Это Delfi подтвердил член комитета депутат Лукас Савицкас.

"Комитет по экономике, к сожалению, большинством голосов одобрил этот проект закона, но это неприятно удивило. Есть антикоррупционная оценка, выводы Службы спецрасследований (ССР), они были хорошие и понятные, я интересовался, как к ним отнеслись, похоже, лишь формально указали, что их учли", – сказал Delfi Савицкас.

По его словам, выводы ССР были такими, что поправки могут повлиять на непрозрачность деятельности глав государственных и муниципальных компаний, непотизм, использование служебного положения для протежирования друзей и родственников, на риск коррупции из-за связей многолетних руководителей с политиками.

"Выводы говорят о сути - такие поправки увеличивают риск того, что руководители, которые долго занимают одну должность, налаживают связи с местными предпринимателями, политиками и эти связи делают руководителей незаменимыми. Поэтому необходимо было ограничение срока полномочий до двух, чтобы эти формирующиеся связи разрывались еще до того, как получить максимум влияния", – сказал Савицкас.

Правительство в феврале 2023 года одобрило предложение группы депутатов об отмене ограничения сроков полномочия глав государственных и муниципальных компаний (сейчас время работы ограничено двумя сроками полномочий). После одобрения на заседании комитета, этот вопрос рассмотрит парламент.

Напомним, что этот закон был изменен в 2017 г., ввели ограничение сроков полномочий для повышения прозрачности и решения вопроса обновления компаний. В 2017 году почти половина всех руководителей государственных и муниципальных компаний (34 из 79) занимала свой пост больше 10 лет.

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