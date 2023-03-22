Эфир Delfi: ограничения для граждан РФ и Беларуси в Литве, почему русские и белорусы в войне за Украину?

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Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, который приостанавливает прием заявлений о получении гражданства республики от граждан России и Беларуси и рассмотрение уже поданных заявок, а также водит другие ограничения.