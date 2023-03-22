Председатель ГИК не исключает возможности рассмотрения вопроса об уходе с занимаемой должности

Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Йоланта Петкявичене говорит, что не исключает возможности рассмотрения вопроса об уходе с должности.

"Я не исключаю возможности рассмотрения такого вопроса", – заявила Й. Петкявичене журналистам в Сейме в среду после посещения фракции Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ).

На вопрос, планирует ли она возглавить ГИК и на выборах в следующем году, И. Петкявичене не дала четкого ответа.

"Решения будут тогда, когда будут", — заявила председатель ГИК, упомянув, что ее уход из учреждения, занимающегося организацией выборов, может быть вызван и личными обстоятельствами.

Парламентские "крестьяне" вызвали Й. Петкявичене после того хаоса, который возник во время второго тура выборов мэров. В адрес ГИК поступило много критики из-за ее решений относительно Аникщяйского и Висагинского самоуправлений. В этих самоуправлениях после первого тура выборов мэров два кандидата были сняты с гонки, а затем вновь возвращены.

Решения ГИК были крайне критически оценены и высшим руководством Литвы. Президент Гитанас Науседа заявил, что во время выборов мэров в Аникщяй и Висагинасе возник настоящий хаос, что, как подчеркнул глава государства, подорвало доверие людей к избирательной системе Литвы. По словам президента, такой прецедент ставит под сомнение не только результаты выборов, но и способность ГИК должным образом организовать выборы. Такого же мнения придерживалась и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. По словам политика, из-за решений ГИК возникли двусмысленные ситуации, из-за которых учреждению, организующему выборы, и его главе Иоланте Петкявичене в ближайшее время придется дать объяснения. О возможном проведении повторных выборов в данных самоуправлениях упомянула также и премьер-министр И. Шимоните.

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