Переписку премьера и Ширинскене в социальных сетях оценила спикер

Переписка премьер-министра Ингриды Шимоните и старосты Смешанной группы Агне Ширинскене - это результат напряжения в обществе, сказала председатель парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

"Как в обществе, так и в общественном пространстве, так и в частном пространстве мы видим как бурлят страсти, как повышается градус разных дискуссий... Можно ли удивляться, что это касается и политиков? Видно, нет", – сказала Žinių radijаs, комментируя переписку Шимоните и Ширинскене спикер парламента.

Эта дискуссия Чмилите-Нильсен особенно не удивила, но она сказала, что сама не осмелилась бы использовать некоторые формулировки Шимоните.

"Я бы такое не написала, но люди разные, политики тоже разные и ведут себя по-разному. Но суть в том, что тон публичных дискуссий становится резким, я это замечаю каждый день", – сказала спикер.

"Мы все на взводе, некоторые устали, некоторые дискуссии приводят к острому обмену мнениями. А то, какие слова используют - уже вопрос выбора и самовыражения", – подытожила Чмилите-Нильсен.

Шимоните в выходные в комментариях задала вопрос, связанный с посещением парламента комика Олега Шураева. "Так значит в таком случае легально могу называть Агне Ширинскене дамой сердца Шураева? Он сам мне говорил (во время общения в парламенте), что принес шоколад именно ей, ну, потом я еще видела мемы", – списала премьер. Ширинскене ответила, что "наслаждается вниманием третьего человека в государстве".

Напомним, что это не первый обмен любезностями в фейсбуке между Шимоните и Ширинскене.

"Купание в дерьме - Ваш личный выбор, делайте это хоть каждый вечер, если Вам приятно", – это слова премьер-министра Ингриды Шимоните, которая в социальной сети ответила своему оппоненту депутату Агмне Ширинскене. Во вторник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась в парламентскую комиссию по этике и процедурам в связи с заявлениями депутата Агне Ширинскене о том, что комик Олег Шураев является советником премьера.

Шураев во вторник побывал в парламенте, где провоцировал политиков, мешал работе парламента. В четверг вечером Ширинскене рассуждала на тему, что к стражам этики премьер обратится и из-за того, что она участвует в передачах блога OpTV. Ширинскене сказала с иронией, что сходит на еще одну передачу OpTV, если по "просьбе премьера" ее не закроют.

"Знаете, она по ночам принимает решения относительно меня. Посылает жалобы в разные инстанции. По крайней мере стражи этики ночью получили жалобу", – сказала депутат, заметив, что гордится вниманием премьера.

На комментарии Ширинскене ответила Ингрида Шимоните.

"Купание в дерьме - Ваш личный выбор, делайте это хоть каждый вечер, если Вам приятно. На жалобу не надейтесь, еще не было такого, чтобы я знала, в каких местах Вы поете своим соловьиным голосом. Но просьба к Вам, не обвинять моих советников в разных несуществующих делах", – писала она.

"Добрый вечер, уважаемый премьер. Спасибо, что находите время для моей скромной личности, да еще и по ночам. Как-никак 21.11 ч. Но Вы, знаете, отдохните, нехорошо уставать. Симптом усталости – человек не отличает выдумки от реальности. Я понимаю, тем более, эта неделя была тяжелой, и Шураев еще все дело испортил", – ответила ей Ширинскене.

Ширинскене в своем комментарии в фейсбуке назвала Шураева советником премьера. Там же она рассказала о поведении комика в парламенте, подняла вопрос, достоин ли Шураев награды Института международных отношений и политических наук ВУ "Творец государства года".

Премьер в своем обращении отметила, что никто из ее советников во вторник с балкона в парламенте не кричал. Во вторник Шураев во время визита в парламент задавал вопросы депутатам и провоцировал их – он использовал и нецензурную лексику. На балконе он делал вид, что собирается бросить шоколад в Ширинскене и кричал.

Шураева с балкона увела охрана. Одних депутатов поведение Шураева возмущало, а другие говорили, что расценивали его как юмор. Парламентская канцелярия в среду приняла решение запретить Шураеву посещать парламент на неограниченный срок. Во вторник он посетил парламент по разрешению, выписанному министром экономики Аушрине Армонайте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!