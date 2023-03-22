Избирательная акция поляков Литвы обжаловала результаты выборов мэра Вильнюсского района

Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) обжаловал результаты выборов мэра Вильнюсского района, согласно которым выдвинутый этой партией кандидат Вальдемар Урбан проиграл кандидату от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Роберту Духневич.

"Да, могу подтвердить, что Центральная избирательная комиссия 20 марта, уже после окончания часов работы, получила жалобу Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей относительно результатов выборов в Вильнюсском районе", - Elta подтвердила пресс-секретарь ЦИК Индре Раманавичене.

ЦИК получила жалобу в понедельник вечером, по словам И. Раманавичене, она уже зарегистрирована.

ЦИК воздерживается от каких-либо предварительных оценок и комментариев до тех пор, пока жалобы не будут рассмотрены.

До утверждения окончательных результатов выборов должны быть рассмотрены все жалобы, которые могут повлиять на результаты выборов. Заседание ЦИК по утверждению результатов выборов назначено на пятницу, 24 марта, 10 часов.

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