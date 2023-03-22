Рекордная добыча мошенников: у доверчивой женщины выманили почти 118 000 евро

Женщина переводила деньги мошенникам несколько лет.

В Паневежскую полицию обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что с июня 2021 по январь 2022 г. на разные американские счета она за пять раз перевела со счета своей компании 95 500 евро. Еще 22 600 евро она перевела со своего личного счета. Якобы это был долг, который она должна была вернуть человеку. С этим человеком женщина общалась только по интернету.

Общий ущерб - 118 100 евро.

Ведется расследование.

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