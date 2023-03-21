Сейм склонен одобрить реорганизацию транспортного рынка

Во вторник после рассмотрения Сейм одобрил реорганизацию транспортного рынка, которая направлена ​​на реорганизацию маршрутов автобусов дальнего следования, а также введение определенных требований к транспорту, перевозящему пассажиров, и введение изменений на самих автовокзалах.

За поправки к Кодексу дорожного транспорта проголосовали 115 членов Сейма, против – 1, воздержались 10 парламентариев.

Законопроект предусматривает установление процедуры выбора новых перевозчиков – перевозчики, соответствующие установленным требованиям, могут работать на маршрутах дальнего следования, установленных Администрацией транспортной безопасности, без проведения конкурса.

Он также направлен на закрепление бессрочного срока действия разрешения на перевозку пассажиров на маршрутах дальнего следования, предусматривая минимальный 12-месячный срок предоставления услуг для обеспечения стабильности сообщения.

Одним из обязательных требований к перевозчикам является гарантия обеспечения перевозки пассажиров по маршрутам дальнего следования, по которой перевозчик обязуется надлежащим образом осуществлять деятельность по перевозке пассажиров по маршрутам дальнего следования.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!