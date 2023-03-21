Фермеры в четверг могут приехать к зданию парламента на тракторах

Фермеров не убедили ответы премьер-министра Ингриды Шимоните на представленные ей вопросы в связи с решением молочного и усилия министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса по получению помощи в ЕК. В четверг у здания парламента состоится митинг, фермеры будут требовать спасти сельское хозяйство.

На митинг приедут не только владельцы молочных хозяйств, но и фермеры других секторов.

Митинг молочников поддерживает и ассоциация зерноводов. Ее представители также будут участвовать в митинге 23 марта.

Ситуация в сфере сельского хозяйства быстро ухудшается, поэтому стоит вопрос будущего не только молочного сектора, но и сектора зерноводства, свиноводства, овощеводства, птицеводства и др.

Представители сферы сельского хозяйства требуют пересмотра Национальной стратегии сельского хозяйства, отказа от более жестких требований, нежели установленные ЕС.

"Литовская ассоциация зерноводов примет участие в митинге, организует автобусы из Кедайняйского, Пасвальского, Радвилишкского и Мажейкяйского районов. Итак, – пора сказать СТОП разрушению сельского хозяйства в Литве!", - сказано в комментарии

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