Ландсбергис: действующие контракты стран ЕС не мешают санкциям против "Росатома" "для этого нужна только политическая воля"

В понедельник, 20 марта, глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам и совместном заседании министров иностранных дел и обороны ЕС.

Министры иностранных дел ЕС обсудили вопрос ответственности России за преступные действия против Украины, необходимость усиления эффективности реализации санкций против России и недопущения их обхода, а также необходимость продолжения санкционного давления на Россию и оказания срочной военной поддержки Украине, говорится в сообщении МИД.

"Ордер Международного уголовного суда на арест Путина – это только начало процесса, обеспечивающего ответственность российских политиков за агрессию и другие преступления. Следующим шагом, который должно сделать международное сообщество, является решение Генеральной Ассамблеи ООН о создании Международного специального трибунала. Путина надо судить не только за похищение украинских детей, но и за преступление агрессии", - отметил Г. Ландсбергис.

Глава литовской дипломатии призвал коллег из ЕС начать применение санкций к "Росатому": "Действующие контракты стран ЕС не мешают санкциям против "Росатома" – для этого нужна только политическая воля. Ориентация на отдельные слои "Росатома" по "луковичному принципу" позволила бы учесть контракты, которые есть у стран ЕС с "Росатомом", и обеспечить ядерную безопасность, но в то же время не помешала бы санкционированию российского атомного гиганта".

Г. Ландсбергис еще раз обратил внимание своих коллег из ЕС на то, что политика исключений из действующих санкций порочна. "Если бы под видом продовольственной безопасности было сделано исключение для белорусской компании по производству удобрений, доходы которой являются крупнейшим источником финансирования режима Лукашенко, то этот шаг бы фактически отменил санкции, введенные за политические репрессии, пытки политзаключенных и правозащитников в белорусских тюрьмах, и все это – в контексте военной поддержки России со стороны Беларуси", – сказал министр.

На совместном заседании министров иностранных дел и обороны ЕС было согласовано, что в течение одного года ЕС обязуется передать Украине один миллион единиц артиллерийских боеприпасов.

"Это соглашение посылает мощный сигнал европейской оборонной промышленности к увеличению производства", - сказал министр иностранных дел.

Министры иностранных дел ЕС также обсудили расширение Черноморской зерновой инициативы, необходимость поиска устойчивых решений для экспорта украинского зерна и сотрудничество с третьими странами по глобальным последствиям российской агрессии. Также были кратко обсуждены ситуация в Иране, политика внутренних репрессий и захвата заложников граждан ЕС, военная поддержка Ираном России и дальнейшие ответные меры.

Министры также обсудили перспективы сотрудничества с Тунисом, проблемы миграционных потоков и возможную помощь этой стране.

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