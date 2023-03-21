Синоптик: будет тепло, но есть и плохие новости

Согласно предварительному прогнозу, в Литву должно было пройти тепло – температура должна была подняться до 15 градусов. Какой будет погода на этой неделе, LNK рассказал синоптик Тадас Кантаускас.

"В ближайшее время погода изменится – во вторник пройдет холодный атмосферный фронт, станет прохладнее. Во вторник днем будет облачно, только на северо-западе после обеда облака рассеются", – сказал Кантаускас.

По его словам, ожидаются дожди. Сырая погода задержится.

"Во вторник днем осадков еще будет немного – на востоке, юго-востоке будет идти небольшой дождь. Однако со среды с запада, юго-запада придут циклоны, атмосферные фронты. Будет сыро, дожди будут идти почти каждый день. Количество осадков будет разное. Меньше будет на востоке, больше – на севере, на западе страны. Однако осадки прогнозируют по всей стране", – сказал LNK Кантаутас.

По его словам, позже с юго-запада придет более теплая погода.

"Однако облака и дожди будут мешать сильному потеплению. Ждет сырая, но не холодная погода", – заметил Кантаутас.

По его словам, уже можно доставать весенние куртки.

"Но будет выглядывать и солнце. Чем дальше, тем больше. Дни становятся длиннее", – напомнил синоптик.

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