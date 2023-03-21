Трагическое ДТП в Укмерге – в городе перевернулся автомобиль, погибла водитель

Во вторник, в 11 ч. в Укмерге перевернулся автомобиль Volvo. Очевидцы сообщили о пострадавших.

Трагическое ДТП произошло на ул. Паупё. О ДТП сообщил другой водитель.

Водитель перевернувшегося Volvo скончалась на месте.

Пожарные-спасатели, что автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Машина перевернулась кверху колесами. Пожарные вытащили из машины женщину, которая не подавала признаков жизни.

Пассажирка не пострадала, ей выбраться из машины помогли очевидцы ДТП.

Водитель скончалась. Предполагают, что причиной ДТП были проблемы со здоровьем у водителя.

По предварительным данным, Volvo зацепил два автомобиля: VW и Opel.

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