Пожарные-спасатели жителям: по такому льду ходить запрещено

За последние сутки пожарные-спасатели получили сообщение о 6 утопающих. 2 из них - малолетние дети в Йонавском районе. По предварительным данным, дети забрались на лед на пруду около школы. Местные СМИ сообщают, что детей спасали проезжавшие мимо военные.

20 марта, в 10 ч. пожарным-спасателям сообщили, что недалеко от Тракая тонет мужчина.

В Литве установилась плюсовая температура, лед на водоемах быстро тает. Однако рыбаки не обращают на это внимания и рискуют своей жизнью.

"Человек упал в воду, мы нашли мобильный телефон, рыболовные снасти, одежду. Насколько я знаю, полиция сообщала, что он приехал не один, с компанией. Эти люди и сообщили в полицию. Видите, есть прорубь, в полынье подо льдом находится человек", – сказал LNK глава смены пожарных-спасателей Тракая Робертас Матулявичюс.

Пожарным-спасателям было нелегко добраться до полыньи – лед ломался под ногами.

"Сейчас готовятся водолазы. Глубина здесь около 15 м. Говорят, видимость плохая. Было непросто попасть на лед, искали мостик.

Рыбаки должны задуматься – солнце светит... Это не лед, а каша. Это очень опасно, страшно", – сказал Матулявичюс.

Тело утопленника достали из воды около 13 ч.

Около полудня пожарным сообщили об еще одном утопающем рыбаке в Вильнюсском районе. К счастью, его удалось спасти. Но и это не все.

После обеда в Рукле (Йонавский район) сообщили о том, что в пруду около школы тонут двое детей.

Местные СМИ сообщали, что одного ребенка еще до приезда пожарных вытащили проезжавшие мимо военные. Они бросили ребенку собачий поводок, тот схватил его, военные вытащили ребенка на берег.

"Лед безопасный, когда он зеленый или голубоватый. Но если он желтоватого цвета или белый, как мука, если когда ступаешь на лед, появляется вода, или слышится треск – не надо ходить по такому льду", – сказала LNK представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Лорета Нарашкявичене.

В Йонавском районе были спасены дети 10 и 13 лет. К счастью, они отделались только испугом. Их передали в руки врачей.

В воскресенье ближе к вечеру пожарные-спасатели вытащили из воды двоих рыбаков в Купишкском водохранилище.

"Безопасное расстояние 3-5 м от полыньи с провалившимся человеком. Для спасения нужна веревка или длинная палка. На льду надо не стоять, а лежать, чтобы не провалиться", – сказала Нарашкявичене.

"Настало время, когда на лед ступать строго запрещается. Это уже опасный лед", – сказал Матулявичюс.

В ближайшее время льда останется меньше, поскольку в Литве потеплело.

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