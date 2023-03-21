Эфир Delfi: главная сенсация выборов - знакомимся новым мэром, и как война изменила оборону Литвы?

Впервые почти за 30 лет мэром Вильнюсского района стал кандидат не от Избирательной акции поляков Литвы. Победу с отрывом меньше процента одержал кандидат Социал-демократической партии Литвы Роберт Духневич.

Какие реальные перемены ожидают жителей Вильнюсского района, в котором компактно проживает польское меньшинство? Как новый мэр будет искать общий язык с большинством ИАПЛ в совете?

Эти и другие вопросы обсуждаем в студии с новым мэром Робертом Духневичем.

Во второй части выпуска:

Полномасштабное вторжение России в Украину изменило архитектуру безопасности в Европе и заставило страны ЕС и НАТО пересматривать свои собственные оборонные способности. На грядущем саммите НАТО в Вильнюсе Литва намерена требовать повышения расходов на оборону от союзников, также там будут обсуждать еще большее усиление восточного фланга. Литва сама увеличила расходы на оборону до 2,6% и планирует достигнуть отметки в 3%, закупает новые виды вооружения, в частности, как сказал Главком армии Вальдемарас Рупшис, речь идет о планах на приобретение более 50 танков, для создания батальона.

Конкретные планы по усилению обороны Литвы, когда странам Балтии ожидать вторжения РФ и насколько, в таком случае, придется рассчитывать на НАТО и сколько на себе самих, - обсудили с главой Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом и полковникои запаса армии Литвы Гинтарас Ажубалисом.

Начало эфира в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!