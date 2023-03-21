Советник президента: после встречи Путина и Си может выясниться, что Китай окончательно встал на сторону России

По мнению главного советника президента Литвы Асты Скайсгирите, после встречи лидеров Китая и России – Си Цзиньпина и Владимира Путина – может стать ясно, встанет ли Китай окончательно на сторону России в войне против Украины. По ее словам, если Китай решит поставлять в Россию боевое вооружение, он выйдет из "серой зоны".

"О чем будут вести беседу лидеры, на данный момент информации немного, но, конечно, есть опасения, вероятно, относительно того, что Китай может быть склонен помочь России военными средствами в этой агрессивной войне", — заявила во вторник радиостанции "Žinių radijas" А. Скайсгирите.

"Если будет договоренность о том, что Китай поставляет вооружение России, а Россия использует данное вооружение против Украины, это станет достаточно существенным изменением как в их взаимоотношениях, так и в оценке от западного сообщества", – добавила она.

По словам советника президента, до сих пор Китай отрицал поставки оружия в Россию, однако есть основание подозревать Китай в поставках товаров двойного назначения, которые могут быть использованы и в военных целях. Поэтому, как отмечает А. Скайсгирите, Китай все еще находится в "серой зоне".

"До сих пор Китай отрицал, что поставляет оружие. Правда, есть обоснованные подозрения, что они поставляют товары двойного назначения, которые могут использоваться и в военных целях. Однако это пока такая, скажем так, серая зона", — сказала советник президента.

"Если будет достигнута договоренность о поставках настоящего боевого оружия, это уже станет полным принятием российской стороны в этой войне", — подчеркнула А. Скайсгирите.

ELTA напоминает, что китайский лидер Си Цзиньпин в настоящее время находится с визитом в Москве. Во вторник лидеры Китая и России встретятся для очередной официальной беседы. В понедельник президент России и находящийся с визитом китайский лидер провели неформальные переговоры.

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