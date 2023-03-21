В проекте резолюции – конкретные меры по ограничению влияния террористической России

Во вторник парламентарий Раймундас Лопата от имени группы из семи депутатов намерен внести в Сейм проект резолюции, целью которого является закрепление за Россией статуса террористического государства и ограничение ее влияния. В проекте документа подчеркивается необходимость ограничить отношения с Российской Федерацией и всеми государствами, поддерживающими или осуществляющими терроризм, и дать им юридическое определение не только на национальном, Евросоюзном, но и на международном уровнях.



"Необходимо поставить вопрос о том, какие политические и правовые меры должны быть приняты и каков должен быть механизм их реализации в целях определения отношения между государственными учреждениями, хозяйствующими субъектами, природными и юридическими лицами государств-членов Европейского союза, в том числе и Литовской Республики, не только с Российской Федерацией, как с государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, но и с другими государствами, которые признаны поддерживающими терроризм и/или осуществляющими терроризм (в том числе и с квазигосударствами)", — говорится в проекте резолюции.

Сейм Литвы, для обеспечения Европейского Союза безопасности, а также национальной безопасности Литвы и устойчивости к будущим угрозам, призывает Европейский союз и его государства-членов совместно создать и расширить правовую систему Европейского союза, согласно которой государства будут признаваться государствами, поддерживающими терроризм и применяющими террористические меры. На эти страны, согласно проекту резолюции, будут распространяться определенные важные ограничительные меры, и это окажет существенное ограничительное влияние на отношения Европейского союза с теми странами, в том числе на деятельность хозяйствующих субъектов, возможность приобретения недвижимости в Европейском союзе и др.

Авторы проекта резолюции предлагают включить Российскую Федерацию в список государств, поддерживающих такой терроризм.

Они также призывают обеспечить соблюдения санкционной политики Европейского союза, предотвращать любой обход санкций, расследовать такие нарушения санкций и привлекать нарушителей к ответственности. В проекте резолюции предлагается рассмотреть возможность назначения постоянного члена Еврокомиссии, ответственного за надзор за разработкой и реализацией санкций.

Страны ЕС призываются доработать правовой режим конфискации замороженного в Европейском союзе имущества Российской Федерации и разработать международный механизм возмещения убытков, причиненных российской агрессией, в качестве средства возмещения Украине нанесенного войной ущерба.

Своей резолюцией Сейм также обращается к своим союзникам – государствам-членам Европейского союза и НАТО. Они призываются приложить максимум усилий для инициирования всесторонней международной изоляции Российской Федерации, в том числе, относительно ее членства в международных организациях и органах (ООН и др.), закрытия и запрета учреждений, связанных с Российским государством, которые могут быть использованы для распространения дезинформации и пропаганды или в иных подобных целях. Также предлагается ограничить влияние России в других сферах, включая экономику, финансы, науку, культуру, спорт, туризм, социальные сети и т. д.

В документе предлагается на международном уровне поставить вопрос о признании Российской Федерации государством, поддерживающим и совершающим терроризм. На уровне Евросоюза предлагается стремиться к тому, чтобы политические партии, ответственные за действия террористического государства и поддерживающие российскую войну против Украины, такие как "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и все члены этих партий были включены в санкционные списки Евросоюза.

Председатель Комитета по вопросам будущего, автор проекта резолюции, либерал проф. Раймундас Лопата сказал, что в новой резолюции обозначены конкретные направления, по которым мы должны продолжить двигаться. По его словам, Литва должна стремиться к тому, чтобы как можно больше стран мира признали Россию террористическим государством.

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