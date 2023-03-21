Рано утром в Вильнюсе автомобиль такси въехал в витрину магазина

Во вторник рано утром в Вильнюсе автомобиль такси Toyota Prius въехал в витрину магазина на ул. Швитригайлос.

ДТП произошло около 6 ч. В полицию поступило сразу несколько звонков.

Автомобиль такси Toyota Prius, ехавший по ул. Швитригайлос в сторону центра, недалеко от перекрестка с ул. Панярю, неожиданно съехал с дороги на стоянку. Шлагбаум был поднят, поэтому автомобиль, проехав по стоянке, левой стороной врезался в электрощитовую.

После этого машина с пригорка съехала вниз и заехала в стоящий рядом магазин. Водитель автомобиля не пострадал.

Водитель был трезвым. Он не мог объяснить причины ДТП.

Владелец машины сказал Delfi, что водитель – не иностранец, он опытный водитель.

Не исключено, что водитель мог заснуть за рулем.

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