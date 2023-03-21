Вильнюсские криминалисты раскрыли жестокое убийство в Тракае подозреваемые - сыновья жертвы

Вильнюсские криминалисты раскрыли жестокое убийство в Тракае, выявили двоих подозреваемых. Оба подозреваемых взяты под арест на три месяца.

Расследование было начато после того как 2 марта, в 23.20 ч. поступило сообщение о том, что в Тракае, на ул. Ужутракё на стоянке потушили горевший грузовой микроавтобус Ford Tansit, а в грузовом отделении нашли обгоревшее тело мужчины (личность покойного была установлена не сразу).

Полиция выясняла причину смерти покойного. Вскоре выяснилось, что мужчина был убит, тогда делом занялись криминалисты.

Столичные криминалисты проверили ряд версий, опросили свидетелей. Была проанализирована вся полученная информация об том происшествии.

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Криминалисты выяснили, что подозреваемые по заранее разработанному плану 2 марта, в 22 ч. в Тракае, во дворе дома совершили жестокое убийство 49-летнего мужчины. Затем, чтобы скрыть преступление, положили тело в грузовое отделение Ford Tansit, отогнали микроавтобус на удаленную стоянку в безлюдном месте и подожгли его.

16 марта полиция задержала двоих подозреваемых (2003 и 2005 г.р.), им предъявлены обвинения в убийстве близкого человека или родственника.

По сведениям Delfi, подозреваемые – сыновья жертвы. Мотив преступления – имущественные разногласия.

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