По ее словам, эта важная встреча - шанс для новой власти и мэра представить город во всем мире.
"Улицы Вильнюса должны заасфальтировать и выровнять. Именно так", – сказала она 21 марта в интервью на Žinių radijаs, отметив, что важен также вопрос чистоты и инфраструктуры для мероприятий.
"Как представит себя миру Вильнюс, отмечающий 700-летие – это шанс именно для мэра города и нового муниципалитета", – сказала Скайсгирите.
Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля. Такая встреча в Вильнюсе проводится впервые.
О возможном участии в этом мероприятии заявил и президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, что на выборах мэра Вильнюса победил консерватор Валдас Бенкунскас.
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