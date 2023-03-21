Сейм Литвы возьмется за импичмент в отношении Пятраса Гражулиса

Депутат Сейма Пятрас Гражулис, проголосовавший за другого парламентария, снова в центре внимания коллег. Во вторник по инициативе 47 парламентариев начнется импичмент, который с трибуны Сейма представит парламентарий Томас Витаутас Раскявичюс.

Основанием для процедуры импичмента в отношении П. Гражулиса послужило то, что 15 сентября прошлого года на пленарном вечернем заседании Сейма П. Гражулис проголосовал за члена Сейма Линаса Йонаускаса, тем самым "своими преднамеренными действиями он нарушил устав Сейма, принцип добросовестности, закрепленный в Кодексе поведения государственных политиков, и, возможно, грубо нарушил Конституцию и /или нарушил присягу члена Сейма".

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Сейму будет предложено создать специальную следственную комиссию, которая проверит обоснованность предложения о начале процесса импичмента П. Гражулиса и представит заключение о наличии оснований для начала такого процесса.

Комиссию предлагается сформировать из 11 парламентариев. В случае одобрения Сеймом комиссия должна будет провести расследование до 1 мая текущего года и представить заключение Председателю Сейма.

ELTA напоминает, что в прошлом году Комиссия Сейма по этике и процедурам установила, что член Сейма П. Гражулис, проголосовав за парламентария Линаса Йонаускаса, нарушил положения устава Сейма и принцип добросовестности, закрепленный в Кодексе поведения государственных политиков.

Член Сейма П. Гражулис заявил стражам этики, что мог случайно нажать кнопку голосования на рабочем месте парламентария Л. Йонаускаса.

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