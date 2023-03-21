Предлагается решение, благоприятное для жителей с жилищными кредитами

При декларировании доходов предлагается разрешить жителям вычитать из своих доходов проценты за один взятый кредит (или его часть) на строительство или приобретение одного жилья либо проценты за финансовую аренду (лизинг) одного жилья. Льгота будет действовать при условии получения такого кредита и заключения до 2023 года письменного договора о строительстве или покупке жилья, для строительства или приобретения которого был взят кредит, либо договор строительства или приобретения, либо финансовой аренды (лизинга) заключен до 1 января 2023 г.

В целях облегчения финансовых сложностей жителей, связанных с ухудшением финансового положения по причине увеличившихся процентных ставок, такие поправки к Закону о налоге на доходы физических лиц зарегистрировали члены парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Литвы Лигита Гирскене, Дейвидас Лабанавичюс, Гинтаутас Киндурис, Аушрине Норкене, Аурелиюс Верига, Гуода Бурокене и Валюс Ажуолас.

Статьи по теме: Повышение процентных ставок ударит еще сильнее: держатель стандартного кредита уже платит на 3500 евро в год больше

По их словам, публично сообщается, что средний жилищный кредит в Литве составляет около 95 тыс. евро, а кредитами на покупку жилья в основном пользуются молодые семьи с детьми, повышенные процентные ставки существенно влияют на финансовые возможности, покупательную способность этих людей.

"Менее чем за год стоимость банковских процентов для большинства дебиторов увеличилась в среднем более чем на 250 евро в месяц. Это большая сумма для бюджетов молодых семей", - говорят авторы проекта, отмечая, что в настоящее время цены на основные товары и продукты питания и инфляция значительно выросли.

По данным авторов поправок к закону, для реализации проектов потребуется дополнительно 130 млн. евро, которые, по их мнению, можно было бы получить за счет дополнительного налогообложения банков.

В настоящее время законом предусмотрена возможность при декларировании полученных доходов вычесть с дохода проценты за одну из единиц жилья, если жилье было приобретено до 1 января 2009 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!