IKEA отзывает с рынка детскую игру: есть риск подавиться

IKEA призывает покупателей, которые приобрели игру-рыбалку BLÅVINGAD, ее не использовать и обращаться в IKEA за возвращением денег.

В пресс-релизе сказано, что безопасность покупателей - приоритет IKEA, поэтому из-за риска подавиться игру BLÅVINGAD отзывают из продажи.

Компания IKEA следит за возможными рисками, проводит программу тестирования, цель которой – обеспечение всех стандартов и требований, действующих на рынке.

Несмотря на это, было замечено, что небольшие кнопки, которые используются в игре, со временем могут выпасть, тогда ребенок может взять их в рот и подавиться.

По этой причине игру-рыбалку BLÅVINGAD отзывают из продажи. Вернуть ее и деньги за нее можно в любом месте, где продают товары IKEA.

При возврате товара кассовый чек не требуется.

Подробности можно найти на сайте www.IKEA.lt.

IKEA приносит извинения за доставленные неудобства.

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