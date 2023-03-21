Спикер Сейма предлагает поддерживать СМИ нацменьшинств: это обязанность государства

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен предлагает отнести СМИ национальных меньшинств к приоритетным направлениям, поддерживаемым Медиафондом (Фондом поддержки СМИ).

Председатель парламента зарегистрировала такое предложение к рассматриваемому Сеймом проекту поправок к Закону об информировании общественности. Если Сейм одобрит, наряду с региональными СМИ, поддерживаемыми Медиафондом, появятся и СМИ национальных меньшинств.

По словам В. Чмилите-Нильсен, литовские СМИ, издаваемые, выпускаемые, создаваемые или транслируемые на языках национальных меньшинств, в значительной степени способствуют сохранению национальной идентичности литовских национальных меньшинств, поощрению гражданственности и лояльности Литовскому государству, а также являются важным инструментом в борьбе с пропагандой и дезинформацией Кремля и других недружественных государств. "Поддержка этих СМИ – обязанность Литовского государства", - говорит В. Чмилите-Нильсен.

Она отмечает, что СМИ национальных меньшинств не всегда подпадают под понятие региональных СМИ.

"Литовские польские или белорусские СМИ на самом деле имеют характеристики региональных СМИ, но в случае с литовскими русскими, еврейскими или украинскими – принимая во внимание, что эти меньшинства обычно достаточно равномерно распределены по всем регионам – их СМИ имеют больше характеристик национальных СМИ. Кроме того, цели СМИ национальных меньшинств, модель функционирования, ориентация на освещение проблем и достижений определенного этноса, а не вопросов местного значения, позволяют и обязывают рассматривать эти медиагруппы отдельно от региональных. СМИ. Поэтому уместно дополнить приоритетные направления, поддерживаемые Медиафондом, и выделить СМИ национальных меньшинств наряду с региональными СМИ", - аргументирует В. Чмилите-Нильсен свое предложение, зарегистрированное на прошлой неделе.

По данным всеобщей переписи населения и жилищного фонда за 2021 г., в Литве проживали 2 млн. 810 тыс. жителей, из которых 432 тыс. – это представители нацменьшинств. Они составляют около 15 проц. всех жителей Литвы.

ELTA напоминает, что проект поправок к Закону об информировании общественности предусматривает, что Фонд поддержки СМИ выделяет поддержку проектам производителей и распространителей публичной информации в соответствии с определенными программами (приоритетными направлениями). Согласно рассматриваемому в Сейме проекту, на такую поддержку могут претендовать культурные СМИ, культурные периодические издания, региональные СМИ, новостная, расследовательская и просветительская журналистика, другие программы.

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