Подозреваемый в совершении убийства в Тельшяйском районе задержан, найдено оружие

Литовская полиция обращалась за помощью к обществу, искали подозреваемого в совершении убийства.

Сообщалось, что 20 марта, в 21.06 ч. в Тельшяйском районе, в Тришкяй, в доме было обнаружено тело мужчины (1965 г.р.) с огнестрельным ранением в области груди.

Полиция начала расследование по факту убийства.

Подозреваемый Пранас Мушкаускас (1977 г.р.) скрывался от правосудия, его искали многочисленные наряды полиции.

Подозреваемый был найден и задержан во вторник утром, обнаружено и оружие.

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