Цены на бензоколонках меняются: водители дизельных автомобилей смогут вздохнуть свободнее

С начала войны в Украине дизельное топливо в Литве стоило дороже, чем бензин. Однако в ближайшее время ситуация изменится. На некоторых заправках дизельное топливо снова подешевело, а в ближайшее время эта тенденция охватит весь рынок торговли горючим. Сколько это продлиться, неясно – все зависит не только от ситуации в мире, но и от возможных налоговых изменений в Литве.

О том, что дизельное топливо снова стало дешевле бензина, первыми сигнализируют данные на табло литовской сети Jozita. В минувшие выходные литр дизельного топлива на АЗС этой сети стоил 1,35 евро, а бензина – 1,45 евро.

Глава Jozitа Йонас Йокубаускис сказал Delfi, что причина изменений проста – снизились оптовые цены на горючее. Завод Orlen Lietuva продает дизельное топливо по 1,301 евро за литр, бензин A95 – по 1,37 евро бе НДС, а две недели назад дизельное топливо на заводе стоило 1,505 евро, а бензин A95 – 1,426 евро за литр.

"Какая цена в Мажейкяе, такая и у нас. Если там дизельное топливо дешевле, то и у нас дешевле. Сегодня дизельное топливо мы продаем с наценкой в 3, а бензин – в 5 центов", – сказал Йокубаускис.

На вопрос, почему на других АЗС бензин пока дешевле, глава Jozitа сказал, что "если кто-то хочет откусить побольше, он это и делает".

Йокубаускис не считает, что АЗС распродают запасы более дорогого дизельного топлива. Он сказал, что крупные сети, например, Circle K и Viada пополняют запасы дважды в день.

Представитель Circle K Lietuva Рокас Лауринавичюс сказал, что сейчас дизельное топливо подешевело, потому что стали продавать дизельное топливо иной разновидности. С 1 марта в Литве продают не зимнее дизельное топливо, а топливо переходного типа, с мая появится летнее.

По словам Лауринавичюса, на большей части АЗС Circle K дизельное топливо еще дороже бензина. Он также отметил, что бензин дороже дизельного топлива на оптовом рынке, поэтому вскоре цены изменятся и на АЗС.

Глава Литовской ассоциации по торговле нефтепродуктами Эмилис Циценас также считает, что основная причина изменения цены на дизельное топливо – смена разновидности дизеля.

"Кто-то наверное уже распродал зимнее топливо и продает летнее, а его цена ниже, поскольку меньше расходы на производство", – сказал он.

Циценас заметил, что в ближайшее время водители могут радоваться низким ценам на дизельное топливо, но сложно сказать, как будут обстоять дела в долгосрочном периоде.

"Правящее большинство начало "массажировать" налоги, а повышение акциза на дизельное топливо уже давно лежит на рабочем столе. Если акциз увеличится, вырастет и цена на топливо. Кроме того, рынок горючего достаточно динамичный, и геополитическая ситуация непрогнозируема. Трудно сказать, какие будут цены, но сейчас видно, что они снижаются", – сказал Циценас.

В начале войны в Украине цена на дизельное топливо выросла до 2 евро за литр, но сейчас цены снижаются.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!