НЦОЗ: в последние недели количество лечащихся от гриппа в больницах не уменьшается

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что заболеваемость гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19 в Литве за неделю немного увеличилась. По данным НЦОЗ, за 11-ю неделю текущего года (13-19 марта) общая заболеваемость составила 1014,6 случая на 100 тыс. жителей. На предыдущей неделе – 909,1 случая на 100 тыс. жителей, сообщается в пресс-релизе.

Сообщается, что эпидемического уровня заболеваемости достигли и превысили два муниципалитета – города Шяуляй (1642,28 случая на 100 тыс. жителей) и Висагинаса (1512,76 случая на 100 тыс. жителей).

Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе фиксировались в Электренском самоуправлении (1492,98 случая на 100 тыс. жителей), Ретавском самоуправлении (1422,57 случая на 100 тыс. жителей), Вильнюсском районном самоуправлении (1420,63 случая на 100 тыс. жителей).

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Также, по данным НЦОЗ, за последние три недели увеличилось количество госпитализаций из-за гриппа. На прошлой неделе было госпитализировано 70 человек (65 человек на 10-й неделе, 54 человека на 9-й неделе года), большинство из них (65 человек) – дети до 17 лет.

По данным Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем, за 10-ю неделю текущего года у пациентов с симптомами ОРВИ было взято в общей сложности 44 образца, из них 1 образец содержал грипп типа А (нетипированный), 28 – грипп типа В, 3 респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Европе на 10-й неделе этого года из 55 690 проб, взятых на выявление вируса гриппа, 6 693 оказались положительными: 2 658 (40 проц.) были типа А, 4 035 (60 проц.) типа B.

При появлении подобных гриппу симптомов (жар, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.) следует обратиться к семейному врачу.

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