Сообщается, что эпидемического уровня заболеваемости достигли и превысили два муниципалитета – города Шяуляй (1642,28 случая на 100 тыс. жителей) и Висагинаса (1512,76 случая на 100 тыс. жителей).
Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе фиксировались в Электренском самоуправлении (1492,98 случая на 100 тыс. жителей), Ретавском самоуправлении (1422,57 случая на 100 тыс. жителей), Вильнюсском районном самоуправлении (1420,63 случая на 100 тыс. жителей).
Также, по данным НЦОЗ, за последние три недели увеличилось количество госпитализаций из-за гриппа. На прошлой неделе было госпитализировано 70 человек (65 человек на 10-й неделе, 54 человека на 9-й неделе года), большинство из них (65 человек) – дети до 17 лет.
По данным Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем, за 10-ю неделю текущего года у пациентов с симптомами ОРВИ было взято в общей сложности 44 образца, из них 1 образец содержал грипп типа А (нетипированный), 28 – грипп типа В, 3 респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Европе на 10-й неделе этого года из 55 690 проб, взятых на выявление вируса гриппа, 6 693 оказались положительными: 2 658 (40 проц.) были типа А, 4 035 (60 проц.) типа B.
При появлении подобных гриппу симптомов (жар, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.) следует обратиться к семейному врачу.
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