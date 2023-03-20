Глава МИД Литвы в Брюсселе: ордер МУС на арест Путина – не только юридическое, но и моральное заявление

ELTA ru.DELFI.lt

Gabrielius Landsbergis Foto: ELTA / Andrius Ufartas

В понедельник, перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам (СИД) в Брюсселе, Бельгии, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис приветствовал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина и отметил, что соглашение ЕС о совместной закупке боеприпасов для Украины является очень важным политическим сигналом как для Украины, так и для оружейной отрасли, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД).