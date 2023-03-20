Минфин Литвы снижает прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,5%

Согласно прогнозам в обновленном Сценарии экономического развития от Министерства финансов Литвы, рост экономики страны в этом году останется положительным и составит 0,5 процента.

Ранее предполагалось, что экономический рост составит 0,7 проц.

По прогнозам Минфина, в 2023 году среднегодовая инфляция будет ниже, чем прогнозировалось ранее, и составит 8,5 проц.

"Российская война против Украины и вытекающая из нее неопределенность продолжают влиять как на экономику Литвы, так и всего Европейского союза. Несмотря на трудности, экономика страны демонстрирует стойкость – Литва должна остаться на пути роста.

После стабилизации ситуации на международных рынках энергоресурсов, инфляция в 2023 году будет ниже, чем мы прогнозировали ранее – рост цен должен вернуться на однозначный уровень. Ожидается, что средняя заработная плата в этом году сохранит свой высокий темп роста и превысит среднегодовую инфляцию, что является хорошей новостью для покупательной способности населения", – говорится в пресс-релизе министра финансов Гинтаре Скайсте.

В подготовленном Министерством финансов Сценарии экономического развития прогнозируется, что в этом году изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы составит 0,5 проц., а в 2024-2026 гг. экономический рост должен расти и составить около 3 проц. в год.

В 2023 году война в Украине окажет негативное влияние на экономическую активность и рынок труда в Литве, но негативное влияние на него не будет сильным. Ожидается, что количество занятого населения в этом году сократится на 0,7 проц., а уровень безработицы вырастет до 7 проц. С 2024 года, по мере восстановления экономической активности, уровень безработицы будет постепенно снижаться и составит 6,8 проц., а в последующие годы в среднесрочной перспективе приблизится к 6 проц.

В сценарии прогнозируется, что темпы роста заработной платы (ЗП) в стране в текущем году останутся высокими – они составят 9,1 проц. В этом году, как и в прошлом, на это окажут влияние: принятые вместе с бюджетом на 2023 г. решения о повышении заработной платы бюджетников – учителей, врачей, чиновников и т .д., повышение базового размера оклада государственных служащих и других работников бюджетных учреждений, повышение (на 15,1 проц. до 840 евро) минимальной месячной заработной платы (МЗП), а также нехватка квалифицированных работников, с которой сталкивается как частный, так и государственный сектор.

В 2023 г. потребительские расходы домашних хозяйств будут расти такими же темпами, как и в прошлом году, – 0,5 проц., а в среднесрочной перспективе (2024-2026 гг.) они, предположительно, ежегодно будут расти на 3,4 проц. в связи с повышением покупательной способности и улучшением ожиданий населения.

Ухудшившаяся внешняя среда отрицательно сказывается на динамике литовского экспорта. Прогнозируется, что в текущем году годовое изменение экспорта товаров и услуг (в сравнительных ценах) составит 0,0 проц., а в последующие годы в среднесрочной перспективе, после восстановления внешнего спроса, вероятен рост на уровне 4,9 проц. в год.

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