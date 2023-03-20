Жительница Вильнюса сравнила цены: один товар стал роскошью

Сейчас цена в 2-3 раза выше, – сказала жительница Вильнюса Илона, сравнив чеки из одного магазина за последние два года. Она рассказала, что в прошлом году в это время 1 кг сладкого перца стоил меньше 3 евро, а сейчас этот товар можно считать роскошью. Торговая сеть отмечает, что рост цен связан с овощным кризисом.

"Овощи подорожали так, что некоторые стали не по карману. Все надо выбирать внимательно, поскольку не успеешь оглянуться, а цена уже выросла", – сказала Илона.

Она заметила, что выросли цены на овощи и решила сравнить цены на них с ценами на старых чеках из магазинов.

По ее словам, в январе 2022 года в магазинах Lidl килограмм сладкого перца стоил 2,69 евро, а в марте того же года – 2,89 евро. В мае 2022 года цена упала до 1,77 евро.

В декабре 2022 года цена на этот овощ выросла до 2,99 евро, а в январе 2023 - до 3,49 евро.

Недавно женщина заметила, что сладкий перец в магазине этой сети стоит 4,99 евро.

"В последний раз цена немного снизилась, была 4,49 евро за кг. Я понимаю, что еще не сезон, но в прошлом году цена в это время была 2,69 евро. Понятно, что сейчас многие товары подорожали, инфляция, был рост цен на энергетические ресурсы, но неужели нормально, что цена в течение нескольких месяцев выросла вдвое?" – вопрошала Илона.

Она отмечает, что сладкий перец подорожал и в магазинах других сетей.

"В одном магазине я видела цену в 6,49 евро. Раньше мы покупали сладкий перец чуть ли не каждый день, но сейчас это уже роскошь. Сегодня мне повезло, в одном магазине была скидка 30%, я купила по 3,49 евро за кг", – рассказала покупательница.

Daržovių kaina Foto: Skaitytojos nuotr.

Представитель сети сказала, что рост цен вызван сбоем в поставках сладкого перца.

"Мы всегда стараемся предлагать наилучшее сочетание качества и цены и широкий ассортимент овощей. Весной такие товары, как огурцы, помидоры, сладкий перец, зеленый салат в основном везут из Испании, но в этой стране фиксируются экстремальные погодные условия, сказавшиеся на урожае. Например, две недели назад в Испании шел снег, а на этой неделе фиксируется жара – почти 30 градусов. Такая аномальная погода влияет на урожай, на его цену и качество", – сказала представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите.

По ее словам, из-за высоких цен на энергоресурсы в этом году голландские овощеводы позже сеяли семена, значит, урожай там будет поздний.

"Эти причины обусловили высокие цены на сладкий перец и другие овощи. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы обеспечить предложение этих товаров, ни в чем недостатка в нашей сети нет", – заметила Скерсите.

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