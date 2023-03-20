О том, что показали муниципальные выборы в Литве, говорим с политологом Лаурасом Белинисом.
Начало эфира в 13.00
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Подводим итоги состоявшихся в Литве в воскресенье выборов мэров и советов. В этом году только социал-демократам удалось завоевать больше постов глав муниципалитетов, чем политкомитетам. Среди остальных партий лучше всего себя показали Движение либералов и Союз крестьян и зеленых Литвы. Несколько скромнее результаты Союза Отечества-Христианских демократов Литвы и демократического союза "Во имя Литвы".
О том, что показали муниципальные выборы в Литве, говорим с политологом Лаурасом Белинисом.
Начало эфира в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!