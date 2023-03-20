Консерваторы обратились в ГИК и в суд: просят признать выборы мэра Аникщяйского района недействительными

Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) обжалуют в суде решение Главной избирательной комиссии (ГИК) о возвращении представителя Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Кястутиса Тубиса на выборы мэра Аникщяйского района. Партия также обратилась в ГИК с просьбой признать выборы мэра указанного муниципалитета недействительными.

СО-ХДЛ обратились в Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) с ходатайством, в котором они просят суд отменить решение ГИК о возвращении К. Тубиса на выборы мэра Аникщяйского района, в которых победу одержал упомянутый кандидат от СКЗЛ.

ELTA напоминает, что в адрес ГИК поступило много критики из-за ее решений, вызвавших неразбериху на выборах мэра Аникщяйского района.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!