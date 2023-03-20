Томашевский о поражении в Вильнюсском районе: это не поражение, а последствие политического базара

Лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский считает, что поражение представителя его партии Вальдемара Урбана на выборах мэра Вильнюсского района на самом деле не является поражением.

"Приняли спокойно, мы предполагали подобную ситуацию. Это не какое-то поражение, это следствие политического базара, когда объединяются не только партии, которые даже не участвуют в выборах в данном округе, но и высшие руководство страны выступает с обращением, пользуясь своим служебным положением, оно обратилось с поддержкой одного из кандидатов", – сказал В. Томашевский в понедельник утром на организованной ELTA на пресс-конференции.

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