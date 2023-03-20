Сквернялис: у нас пять мэров, как для премьеры – это совсем неплохо

Председатель демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис неплохо оценивает результаты своей партии на выборах мэров и в муниципальные советы.

Оценивая итоги выборов в понедельник утром на организованной ELTA пресс-конференции, С. Сквернялис не скрывал, что надеялся на победу в Пасвальском районе кандидата в мэры от их партии Неринги Тринскене над многолетним мэром консерватором Гинтаутасом Гегужинскасом.

"Во втором туре участвовали шесть наших кандидатов, четырем удалось одержать победу, что неплохо. Конечно, мы так твердо верили, что будет пять и у нас была надежда, что та волна и призывы о том, что нужны перемены, что застой должен закончиться – я говорю о Пасвалисе, где жители района не видели другого мэра, кроме господина Гегужинскаса – но, к сожалению, эта странная практика досрочного голосования или голосования на дому привела к тому, что в Пасвалисе изменения не произошло", – сказал С. Сквернялис на пресс-конференции, организованной ELTA в понедельник утром.

Тем не менее, по словам политика, он довольно положительно оценил результаты демократического союза "Во имя Литвы" на выборах.

"У нас пять мэров и как для премьеры это совсем неплохо", – сказал С. Сквернялис.

Политик не скрывал, что хуже всего представители возглавляемой им партии показали себя на выборах в крупных городах.

"Что касается крупных городов, особенно Вильнюса и Каунаса, то надо думать, что достучаться до сердца и разума того избирателя, даже чрезвычайно сложно, конкуренция огромная, и в этот раз нам не удалось", — заявил С. Сквернялис.

Отвечая на вопрос о предстоящих в следующем году выборах президента, в Европарламент и Сейм, С. Сквернялис заверил, что его партия будет в них участвовать. Политик подчеркнул, что у демократического союза "Во имя Литвы" также будет и свой кандидат в президенты.

"Я точно не буду утверждать, что мы одержим победу на следующих 3 выборах, я точно не говорю этого. Да, это для нас также станет новой практикой. Начнется, видимо, с того, что все политические партии или те, которые захотят, должны будут найти кандидатов в президенты. Мы обязательно будем участвовать независимо и выдвинем кандидата в президенты".

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