Коронавирус в Литве: 46 новых случаев, скончались два человека

За прошлые сутки в Литве выявлено 46 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 11 человек, скончались два человека в возрасте 70-79 и 80-89 лет, сообщило Госагентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9616 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 310 851.

В данное время болеют 6043 человека, в больницах занято 126 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 5 человек. За последние сутки в стационар переведено 5 пациентов.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 158,2.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 325.

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