Bolt открывает сезон электрических самокатов

На улицы литовских городов возвращаются зеленые электросамокаты компании Bolt. В этом году услугу будут предоставлять не в 12, а в 14 городах (из новых - Укмерге и Йонава).

"В этом году зима была достаточно мягкой, поэтому как только поднялась температура, сразу же стали писать нетерпеливые клиенты. Однако в Литве климат не такой как в Западной Европе, где на самокатах можно ездить круглый год, где самокаты не сдают только под Новый год из соображений безопасности", – сказал представитель компании Бенас Юрловас.

По его словам, приоритет этого сезона - безопасность движения.

"Как и прежде мы верим в воспитанность водителей, особенно новичков, вторая ступень – индивидуальная работа с теми, кому недостаточно смс-сообщения в системе или предупреждения. В плане парковки, наилучший пример - служба Bolt Patrol, которая будет работать в городах. Наконец, мы будем строже к тем, кто злоупотребляет доверием – мы готовы активно блокировать нарушителей", – сказал Юрловас.

По его словам, платформа позволяет наблюдать и анализировать базу водителей. Если новичкам нужна информация, предупреждения и т.д., то у тех, кто пользуется услугой 2-3 сезон – должно быть достаточно опыта как в плане управления, так и обеспечения безопасности на дорогах. В противном случае – такому водителю не место на зеленом самокате.

Вопрос электросамокатов должен вернуться и на повестку дня в парламенте – в прошлом сезоне был подготовлен проект закона, в котором установлены правила для водителей электросамокатов, в этом году его должны рассматривать в парламенте.

Электросамокаты Bolt можно арендовать в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе, Шяуляе, Алитусе, Мариямполе, Мажейкяем Кедайняе, Таураге, Укмерге, Йонаве, Тракае, Казлу Руде.

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