В воскресенье вечером в Вильнюсе звучали выстрелы

В воскресенье вечером в Вильнюсе стрелял нетрезвый мужчина.

Полиция сообщает, что 19 марта, в 21.40 ч., в Вильнюсе, на ул. В.Вайткуса, во дворе дома разгорелся конфликт.

Звонивший сказал, что один мужчина обвинил другого в том, чего на самом деле не было. Тогда один мужчина ударил другого по лицу, а тот сделал шесть выстрелов из газового пистолета.

Стрелявший (1965 г.р.) находился в стадии легкого алкогольного опьянения. У него нашли легальный газовый револьвер Record.

Пострадавший (1969 г.р.) к врачам не обращался.

Оружие забрала полиция. Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

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