В Каунасе начинаются учения военной бригады "Железный волк"

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: Lietuvos kariuomenė

В понедельник в Каунасе и его окрестностях начинаются учения "Stiprus vilkas 2023" (Сильный волк 2023) пехотной бригады "Geležinis Vilkas" (Железный волк) Вооруженных сил Литвы. Во время учений, которые продлятся до четверга, в город будут перемещены штабы нескольких воинских частей, а их личный состав будет обучаться планированию и проведению оборонительных операций, сообщают Вооруженные силы Литвы.

На учениях будут тренироваться штабы батальонов в составе бригады "Железный волк", поэтому военнослужащие, размещенные в различных частях города, не будут проводить публичных операций, не будут использовать имитационные боеприпасы – для планирования и проведения операций будут использоваться информационные системы ведения боя. Участникам учений будет смоделирована активность сил противника, а штабы и командиры воинских частей, с учетом обстановки, будут отрабатывать принятие необходимых решений. В учениях со своим штабом в Каунасе примут участие и союзники – это боевая группа батальона передовых сил НАТО, размещенных в Литве, отмечается в пресс-релизе. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!