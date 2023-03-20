Политолог: несмотря на победу Бенкунскаса в Вильнюсе, эти выборы консерваторы проиграли

В минувшее воскресенье в Литве состоялся второй тур выборов в мэры. Политологи рассказали Delfi о победах и о тех, кто долго не захочет вспоминать эту ночь.

Политолог университета им. Витаутаса Великого Игнас Калпокас сказал Delfi, что консерваторы не захотят вспоминать эту ночь.

"Для консерваторов эта ночь одна из тех, о которых они будут стараться забыть. Они сколько хотят могут утешать себя победой в Вильнюсе, но (...) очевидно второй тур был таким, что люди голосовали лишь бы за кого, только бы не за консерваторов", – сказал он Delfi.

"Это должно быть неприятно для консерваторов, у них есть 1,5 года на то, чтобы переосмыслить, что надо срочно сделать, чтобы они не были для избирателей самым большим злом", – считает собеседник.

По словам Калпокаса, консерваторы - это та сила, которая строго разделяет людей на тех, кто всегда за них голосует и тех, кто никогда за них не голосует.

Кроме того, по его словам, люди сейчас отождествляют консерваторов с правительством, с политикой правящего большинства.

Калпокас считает, что на этих выборах победили не только соцдемы, но и Движение либералов.

Он напомнил, что в Электренай не прошел единственный кандидат в мэры от Партии свободы.

"Есть опасность, что на парламентских выборах может быть еще больший ноль. В перспективе ситуация весьма туманная", – заметил Калпокас.

Результат демократического союза "Во имя Литвы" политолог оценил неоднозначно.

"И сам Сквернялис любит говорить, что им всего год, а результат вон какой хороший", – заметил Калпокас.

Но, по его словам, большую победу одержать удалось разве что в Алитусском районе. А в Неринге, Лаздияй, Шилуте победили не новички.

Калпокас считает неплохим и результат Литовского союза крестьян и зеленых (если учитывать, что партия пережила раскол).

"Показали себя значимой политической силой, но гор не свернули", – заметил политолог.

Политолог Института международных отношений и политических наук Мажвидас Ястрамскис рассказал о победителях выборов.

"Муниципальные выборы интересны тем, что несмотря на локальность, если суммировать результат можно в общем увидеть, какие партии идут вверх, а какие вниз. Очевидно, что соцдемы как оппозиционная сила поднялись. Они понемногу возвращают свою позицию до уровня, который был у них 10 лет назад", – сказал политолог.

Он заметил, что заметно - избиратели голосуют против Союза отечества-Христианских демократов Литвы.

"Вильнюс тут - яркое исключение. По нынешним данным у них 5 мэров. Это немного – в два раза меньше, чем было. Похоже, голосовали против консерваторов, это стоило нескольких постов мэров", – заметил Ястрамскис.

Он, шутя сказал, что пост мэра Вильнюса стоит "половины муниципалитетов".

"В общем поражении консерваторов есть одно но, которое окрыляет их надеждой. Ведь пост мэра Вильнюса - один из важнейших в Литве", – подчеркнул он.

Он заметил, что несмотря на казалось бы неважный выход "крестьян", они получили 7 постов мэров.

"Все три оппозиционные партии показали себя хорошо. Поражение на муниципальных выборах потерпела Партия труда, у нее нет ни одного поста мэров", – сказал Delfi Ястрамскис.

Партия свободы не получила ни одного поста мэров.

"Эта партия в своей идеологии акцентирует нишевые моменты, актуальные на национальном, но не муниципальном уровне. Кандидаты этой партии этим непопулярны. Тем более, что их мэром был Ремигиюс Шимашюс, на третий срок он не пошел, поэтому не было шансов что-то выиграть. Это не удивляет", – сказал Delfi Ястрамскис.

Он заметил, что демократическому союзу "Во имя Литвы" удача на выборах улыбнулась.

"Они своих мэров реально переманили из других партий или переманили независимых бывших мэров. Поэтому их новизна относительна, но 5 мэров явно лучше, чем 0", – сказал политолог.

Он считает, что социал-демократы - лидеры среди оппозиции. "Они, наверное, воспользуются этой волной как партией Nr 1. в Литве", – сказал Ястрамскис.

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