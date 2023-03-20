В 22.20 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Гележинё Вилко столкнулись три автомобиля, дорога заблокирована.
Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что пострадавших нет, все водители трезвые.
По предварительным данным, в Porsche врезался Rover, а в Rover - BMW.
Очевидцы утверждают, что машины ехали наперегонки.
Водители заполнили декларацию ДТП.
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