В Вильнюсе столкнулись Porsche, BMW и Rover: сообщается о нелегальной гонке

В воскресенье вечером в Вильнюсе столкнулись три автомобиля, временно была заблокирована ул. Гележинё Вилко.

В 22.20 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Гележинё Вилко столкнулись три автомобиля, дорога заблокирована.

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что пострадавших нет, все водители трезвые.

По предварительным данным, в Porsche врезался Rover, а в Rover - BMW.

Очевидцы утверждают, что машины ехали наперегонки.

Водители заполнили декларацию ДТП.

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