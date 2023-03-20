На выборах мэра Вильнюсского района сенсационно победил Роберт Духневич

ELTA ru.DELFI.lt

После подсчета голосов на всех избирательных участках Вильнюсского районного самоуправления стало известно, что на выборах сенсационно победил и мэром Вильнюсского района стал кандидат от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Роберт Духневич.