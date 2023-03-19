На выборах мэра Клайпеды победил Арвидас Вайткус

По данным Главной избирательной комиссии, мэром Клайпеды избран член политического комитета "Верны Клайпеде" Арвидас Вайткус. Он набрал 61,6 проц. голосов избирателей.

Кандидат от Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Аудрюс Пятрошюс набрал 36,9 проц. голосов.

В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, в совете Клайпедского городского самоуправления 8 мандатов получил политический комитет "Верны Клайпеде", по 7 мандатов – партия "Свобода и справедливость" и Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, по 3 мандата – Движение либералов, Союз крестьян и зеленых Литвы и Социал-демократическая партия Литвы.

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