Зуокас: если выиграю – буду работать, если нет – продолжим жить как жили

После того, как закрылись избирательные участки кандидат в мэры Вильнюса Артурас Зуокас сказал, что настроен оптимистично и надеется на лучший результат. По словам политика, он и возглавляемая им команда сделали "все, что могли", поэтому в случае победы на выборах кандидат утверждает, что приступит к работе еще до официальной инаугурации. Однако на вопрос, что он будет делать, если удача на выборах улыбнется его конкуренту, консерватору Валдасу Бенкунскасу, А. Зуокас сказал, что продолжит работу в совете и продолжит жить как жил.

"Я всегда оптимист – надеемся на лучшее", - в воскресенье вечером журналистам сказал кандидат в мэры столицы.

"Если выиграю – то буду работать. Говоримся сразу формировать правящее большинство, команду, определенные решения, которые можно подготовить сейчас, еще до официальной инаугурации. (…) Если не выиграю – у нас все равно есть большая поддержка избирателей, у нас есть члены совета. Будем работать в совете, продолжим жить как жили", - сказал он.

В ходе состоявшегося 5 марта первого тура муниципальных выборов в Вильнюсе больше всего голосов (30,79 проц.) набрал и во второй тур прошел представитель СО-ХДЛ В. Бенкунскас. Во второй тур также прошел представитель партии "Свобода и справедливость", бывший мэр столицы Артурас Зуокас, набравший в первом туре 21,4 проц. голосов избирателей.

В Вильнюсском горсовете партия СО-ХДЛ получила 19 мандатов, по 9 мандатов получили партия "Свобода и справедливость" и Партия свободы, 7 мандатов – Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, 4 – Социал-демократическая партия Литвы, 3 – Национальное объединение.

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