Бенкунскас: надеемся на победоносный вечер

Участвующий во втором туре выборов мэра Вильнюса представитель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Валдас Бенкунскас надеется на победу в борьбе за пост мэра столицы.

"Это конец большого этапа. Настроение хорошее, мы долго и интенсивно работали, стремимся достучаться до сердец и умов жителей Вильнюса, завоевать их доверие на ближайшие четыре года, взять на себя ответственность за Вильнюс", – в воскресенье, после окончания второго тура выборов мэра Вильнюса, сказал В. Бенкунскас.

Он сказал, что верит в свою победу.

"Надеемся на победоносный вечер", - сказал член СО-ХДЛ.

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В ходе состоявшегося 5 марта первого тура муниципальных выборов в Вильнюсе больше всего голосов (30,79 проц.) набрал и во второй тур прошел представитель СО-ХДЛ В. Бенкунскас. Во второй тур также прошел представитель партии "Свобода и справедливость", бывший мэр столицы Артурас Зуокас, набравший в первом туре 21,4 проц. голосов избирателей.

В Вильнюсском горсовете партия СО-ХДЛ получила 19 мандатов, по 9 мандатов получили партия "Свобода и справедливость" и Партия свободы, 7 мандатов – Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, 4 – Социал-демократическая партия Литвы, 3 – Национальное объединение.

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