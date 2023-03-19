Жители рассказали, по каким критериям выбирали мэров

ru.DELFI.lt

Жители города и района Вильнюса, опрошенные Delfi в воскресенье, рассказали, как они выбирали кандидата в мэры и было ли трудно принять решение.

Все в Вильнюсском районе единогласно соглашаются, что интрига будет. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!