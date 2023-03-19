Все в Вильнюсском районе единогласно соглашаются, что интрига будет.
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Жители города и района Вильнюса, опрошенные Delfi в воскресенье, рассказали, как они выбирали кандидата в мэры и было ли трудно принять решение.
Все в Вильнюсском районе единогласно соглашаются, что интрига будет.
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