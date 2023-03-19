Блинкявичюте: хотелось бы, чтобы избранный мэр Вильнюса видел всех жителей столицы

Как уверяет председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте, она хочет, чтобы будущий мэр Вильнюса видел всех жителей столицы, учитывал тех, кто меньше зарабатывает, и решал их проблемы.

"Мне бы очень хотелось, чтобы избранный мэр Вильнюса видел весь Вильнюс, всех людей, проживающих в Вильнюсе. Потому что есть люди очень богатые, но большинство живет на средний или минимальный доход, поэтому проблемы необходимо решать и учитывать всех людей, не выделяя ни одного. Этого и хочу пожелать", – сказала В. Блинкявичюте в воскресенье после голосования во втором туре выборов мэра.

По мнению политика, будущий мэр должен прислушиваться к сообществам граждан и ожиданиям людей, чего, как считает политик, очень не хватало при принятии решений о сужении улиц в Вильнюсе.

"Хотелось бы, чтобы будущий мэр прислушивался к сообществам, пожеланиям и ожиданиям людей. Даже тогда, когда улицы были озеленены и сужены, возможно, слишком мало прислушивались к сообществам и взвесили, как придется жить. Хочу пожелать, чтобы каждый политик видел, слышал, прислушивался к людям и лишь потом принимал решения", – сказала социал-демократ.

Между тем, говоря о результатах в Вильнюсском районе, В. Блинкявичюте не скрывала радости и пояснила, что люди готовы к переменам и хотят их.

"Поэтому они проголосовали за Роберта Духневича, нашего кандидата на пост мэра Вильнюсского районного самоуправления, поэтому я им очень благодарна и надеюсь, что будут хорошие решения и результаты", – пояснил депутат Европарламента.

Наконец, на вопрос о том, сколько, по ее мнению, будет избрано мэров из социал-демократов во втором туре, политик ответила, что она – плохой оракул, но заявила, что во втором туре будут избраны мэры от СДПЛ.

"В первом туре выборов 10 наших мэров победили в первом туре, сейчас борются 13. Но после первого тура подумала, что я – плохой оракул. Тогда я думала, что наши победят, может быть, в пяти, с осторожностью предполагала, что может в шести муниципалитетах. Вечером думала, может в 8, но победили в 10. Так что сейчас я не хотела бы говорить, сколько именно будет, но чувствую, где точно будут и у нас, социал-демократов, будет больше мэров после второго тура", – подчеркнула В. Блинкявичюте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!