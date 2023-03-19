Жестокое поведение мужчины в Вильнюсском районе: применил насилие к своей 12-летней дочери

ELTA ru.DELFI.lt

В субботу в Вильнюсском районе пьяный мужчина применил насилие к своей малолетней дочери.

Полиция сообщила, что 18 марта, около 13.18, в Вильнюсском районе в состоянии алкогольного опьянения (на месте констатировано состояние средней степени опьянения) мужчина (1984 г.р.) применил насилие к малолетней дочери (2011 г.р.). Подозреваемый взят под стражу. Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 140(3) Уголовного кодекса Литовской Республики. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!