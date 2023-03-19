Грибаускайте о выборах: хотелось бы надеяться, что они позаботятся о проблемах людей в каждом регионе

Симона Воверюнайте ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Dainius Labutis

Отдав свой голос в воскресенье, экс-президент сказала, что во время голосования пыталась смотреть в "будущее и на новые рабочие места".

"Мне очень хотелось бы надеяться, что они позаботятся о проблемах людей в каждом регионе. Единые требования для всех мэров", - сказала Д. Грибаускайте. Она напомнила, что уже четыре года живет в Вильнюсском районе, поэтому должна голосовать здесь. "У меня пока не было серьезных нареканий, меня полностью устраивает место жительства. Поэтому я очень надеюсь, что новые мэры не навредят, а только улучшат то, что смогла создать прежняя власть. И она будет отвечать интересам и чаяниям всей Литвы, а также жителей региона", - заявила экс-президент. Статьи по теме: ГИК: во втором туре выборов мэров досрочно проголосовали 10,05% избирателей Голосование началось: решится судьба 34 самоуправлений Литвы На вопрос, выявили ли эти выборы новые тенденции, Д. Грибаускайте заверила, что необходима смена политиков и партий. "Процесс имеет как негативные, так и позитивные стороны. Я определенно вижу возможность большего выбора в отдельных регионах. Где-то мы видим одни и те же лица. Но кое-где есть и новые, смена поколений, смена политических партий. В демократическом обществе очень хорошо иметь возможность выбирать из большего количества разных вариантов — это действительно полезно. Такого рода перемены также необходимы", - заявила журналистам в воскресенье Д. Грибаускайте. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!