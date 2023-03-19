Домашние приборы, потребляющая больше всего электроэнергии: стоит посчитать, чтобы уменьшить счет

Энергетический кризис и высокие цены на электроэнергию заставили людей искать способы экономии. Чтобы уменьшить счета за электроэнергию, стоит присмотреться к тому, какие электроприборы дома “съедают” ее больше всего и изменить некоторые привычки, говорится в пресс-релизе.

Специалисты компании по управлению энергопотреблением Schneider Electric составили список потребляющих больше всего электроэнергии электроприборов, используемых в доме, и подсчитали, сколько каждый из них добавляет к нашим счетам за электроэнергию.

На отопительное и охлаждающее оборудование приходится 50-70 процентов счетов за электроэнергию.

“Нагревающие и охлаждающие устройства, такие как кондиционеры или пылесосы, потребляют большую часть электроэнергии в доме. Ежемесячное потребление электроэнергии этим оборудованием может составлять от 50 до 70 процентов всех затрат на электроэнергию, в зависимости от того, используется ли оборудование для нагрева или охлаждения. Устройства отопительные потребляют гораздо больше энергии, чем те, что для охлаждения”, — отмечает инженер Schneider Electric Андрюс Перявичюс.

По словам А. Перявичюса, бойлеры для нагрева воды можно поставить на второе место в списке устройств, потребляющих больше всего электроэнергии. Если вода, нагретая бойлером, используется для купания, мытья посуды, стирки, то количество расходуемой бойлером элетроэнергии может достигать около 12 процентов от годовых затрат дома на электроэнергию.

Потребление электроэнергии электрическим водонагревателем зависит от размера семьи и количества потребляемой горячей воды. Однако в среднем этот прибор потребляет около 400 кВтч в месяц, что в декабре может добавить к счету 142 евро”, — подсчитывает А. Перявичюс.

Потребление электроэнергии этими приборами можно снизить, тщательно контролируя их использование. Например, при отъезде на более длительный срок можно активировать режим “отпуск”, снизив температуру отопления.

Также можно отключить бойлер, чтобы он не использовал электричество для нагрева воды каждый день, когда им никто не пользуется. Однако не рекомендуется понижать температуру нагрева воды ниже 60 градусов для ежедневного использования, так как опасные для жизни бактерии легионеллы присутствуют в воде при температуре 20-50 градусов Цельсия.

Сколько электроэнергии потребляют другие бытовые приборы?

В среднем стиральная машина использует около 2-5 процентов, посудомоечная машина около 2-3 процентов, а электрическая плита и духовка около 8 процентов годового потребления электроэнергии домохозяйствами. Количество энергии, потребляемой этими электроприборами, зависит от того, как часто они используются. Частая стирка с функцией кипячения и приготовление пищи в духовке могут увеличить счет за электроэнергию.

Включенная на час духовка добавит к счету за электроэнергию примерно 80 центов, а стиральная машина, настроенная на высокую температуру, добавит до 2,2 евро.

Снизить расходы на электроэнергию можно, используя только полностью загруженную стиральную или посудомоечную машину, а еще эффективнее - запускать их в ночное время, когда тариф на электроэнергию ниже (в случае с поставщиками электроэнергии).

Бытовая электроника - компьютеры, телевизоры, музыкальные центры потребляют дополнительно 4-10 кВтч в сутки или 120-300 кВтч в месяц. “Это может стоить до 100 евро. Эти устройства обычно подключены к сети дома и потребляют электроэнергию даже в режиме ожидания”, — предупреждает А. Перявичюс.

Освещение и холодильник “съедают” 20 процентов электричества

На освещение жилья приходится около десятой части, т.е. около 10-12 процентов от ежемесячных расходов на электроэнергию. Они могут быть еще выше, если вместо светодиодов использовать лампы накаливания. Что касается освещения дома, то, пожалуй, самый простой способ экономить - не оставлять включенным свет в комнатах, где никого нет. Счета можно дополнительно сократить, установив датчики движения или присутствия, которые предотвращают трату электроэнергии, когда внутреннее освещение не требуется.

Стандартный холодильник с холодильной камерой потребляет в год около 150 кВтч электроэнергии - т.е. около 50 евро.

Однако, по словам эксперта, потребление электричества холодильником может быть выше, если его поставить очень близко к стене или в углу, где нет циркуляции воздуха, или в очень теплом помещении. Также он будет “накручивать” больше электроэнергии, если будет перегружен.

“Холодильник будет работать эффективнее, если будет заполнен только на три четверти, поэтому стоит каждую неделю проверять, не остались ли в холодильнике просроченные продукты. Еще одной причиной повышенного потребления электроэнергии холодильником может быть скопившийся слой пыли на змеевиках конденсатора или лед в холодильной камере”, — отмечает А. Перявичюс.

Сколько стоит роскошь — бассейн с подогревом или гидромассажная ванна?

Возможно, мало кто в Литве наслаждается бассейном с подогревом или массажным джакузи у себя дома, но тем, кто планирует устроить в своем доме оазис водных удовольствий, стоит ознакомиться с дополнительными расходами.

“В плавательных бассейнах используются насосы мощностью 500-1000 Вт. В среднем насос потребляет около 12 кВтч электроэнергии в день и около 360 кВтч в месяц. Выходит более 127 евро каждый месяц. В среднем спа-бассейн потребляет электроэнергии примерно на 2 евро в сутки — примерно 3,5-6 кВтч, но важно, где он находится — если он находится в неотапливаемом помещении или на улице, потребление электроэнергии будет еще выше”, - рассчитывает специалист.

Как уменьшить счета за электроэнергию?

По словам А. Перявичюса, сэкономить можно, заменив старую бытовую технику техникой более высокого класса. Однако, если это невозможно сделать, можно выявить “воров” электроэнергии дома, выполнив небольшую проверку электрических приборов в вашем доме. Узнав мощность каждого устройства, можно рассчитать, сколько электроэнергии потребляет каждое устройство ежемесячно и ежегодно.

“Эту задачу облегчают ежегодно совершенствуемые технологии интеллектуального управления энергопотреблением, которые помогают не только контролировать, сколько электроэнергии потребляет каждое электрическое устройство, но и снижать трату энергии”, — говорит А. Перявичюс.

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