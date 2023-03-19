РДК: мы продолжим борьбу до тех пор, пока не свергнем чекистский и нео-большевистский режим в России

Владимир с позывным "Кардинал", ответственный за идеологическую и политическую работу в воюющем на стороне Украины "Русском добровольческом корпусе" (РДК), в эфире Delfi рассказал о подразделении, планы которого не ограничиваются изгнанием российских оккупантов с украинской территории и выходом на границы образца 1991 года.

Delfi: Какова предыстория создания Русского добровольческого корпуса и кто входит в его состав?

Владимир «Кардинал»: 24 февраля 2022 года в Украине проживало порядка 300 000 граждан РФ, они были в разной степени легализации в Украине. Многие из них с первых дней войны выразили свою лояльность Украине.

Естественно, встал вопрос о том, что взять в руки оружие, конечно, можно и нелегально, но необходимо всё-таки было иметь какое-то объединение, статус. Поэтому постепенно мы нашли друг друга, и в начале это был естественный энтузиазм, за всё хорошее против всего плохого.

А дальше мы поняли, что, похоже, мы - единственная оппозиция, которая действительно может что-то изменить. Поэтому вскоре мы стали во многом политическими солдатами, и мы начали собирать к себе русских людей, граждан Российской Федерации, чтобы создать подразделение, которое впоследствии, как мы надеемся, превратится в костяк будущей, - не побоюсь этого слова, - армии освобождения.

- Вы говорите «мы», мы – это кто? Ведь не все же 300 000 человек, которые, по вашим словам, на момент 24 февраля 2022 с паспортами РФ находились в Украине, взяли в руки оружие и вступили в «Русский добровольческий корпус»?

- Если вы хотите усредненный портрет, то это русский мужчина от 20 до 45 лет, как правило спортивного телосложения и правоконсервативных традиционалистских убеждений.

- Насколько это многочисленное подразделение, счет идет на десятки, на сотни?

- Мы можем выполнять задачи разного уровня.

- Почему вы назвали свое подразделение «Русский добровольческий корпус»?

- Потому что 99 процентов бойцов РДК - это этнические русские.

- При этом многие, а возможно даже и большая часть людей, состоящих в РДК, - это люди, имеющие боевой опыт с 2014 года. И вроде (если я ошибаюсь, поправьте) многие тогда воевали в составе подразделения «Азов».

- Ну не сказать, что многие воевали в подразделении «Азов», но у нас есть люди, которые были в первом и во втором составе полка «Азов». Это правда.

- Аналитики отмечают, что 2014 год разделил российских националистов. Есть те, кто пошел тогда воевать добровольцами, воюют и сейчас на стороне РФ. И есть те, кто поехал воевать на стороне Украины. Линия разделения по каким критериям проходит? И кого больше было тогда и сейчас?

- Тут всё довольно просто. Есть российские националисты, и есть русские националисты. Первые – это, как правило, имперцы, для них в первую очередь важен, наверное, рост этой империи, восстановление её территории в границах, ну не знаю, наверное, времён Александра II.

А для русских националистов важна в первую очередь русская идентичность и выживание русского народа.

Наши пути разошлись в 2014 году окончательно. Мы понимаем, что война с братьями-славянами, война, - как они её называют, гибридная против всего мира, - приведет в итоге к гибели нашей нации. Для нас это недопустимо.

Кремлёвская пропаганда обвиняет в русофобии всех, кроме самой себя. При этом настоящим русофобом является тот, кто хочет чтобы русские вымирали, беднели, жили в нищете. Так что, наверное, русофобы всё-таки они, если учитывать последствия их действий.

Линия разграничения - базовые ценности. Для нас это, в первую очередь, наш народ. А для имперцев - таких националистов как Путин и Медведев, как они себя назвали однажды, - действительно больше всего важна территория, власть, и они могут себе позволить быть такими общечеловеками-россиянами. Мы себе этого позволить не можем.

- Разделила эта война не только российских националистов, но и ультраправых в Европе: есть путинферштееры, а есть те, кто симпатизирует Украине. В Литве, откуда мы вещаем, подавляющее большинство ультраправых на стороне Украины. А почему в Европе правые разделились?

- Могу сказать в этом ключе о Сербии, где до войны у меня были хорошие связи в определенных кругах. Сербы любят Россию до тех пор, пока они туда не попадут. У них есть ошибочный образ государства с традиционными ценностями, с сильной ролью церкви в жизни общества. Но это неправда.

На самом деле евразийская идеология Путина по сути это брат-близнец - только нищий - западного глобализма. Поэтому в общем и целом я считаю, что эти люди либо обманываются, либо их купили. Одно из двух.

- Пишут, что жители разных стран, в том числе европейских, едут добровольцами воевать и оказываются по разные стороны фронта. По вашим наблюдениям, это действительно так?

- Ну я бы так не сказал. Если и приезжают добровольцы из стран Европы, Азии воевать на стороне РФ, то им оказывается, мягко говоря, повышенное внимание СМИ. Их высвечивают максимально, чтобы показать, что РФ в своём безумии не одинока. На самом деле количество людей, которые едут к ним из Европы, исчезающе мало.

- А каков ваш личный побудительный мотив для того, чтобы взять в руки оружие и воевать против российской армии, армии оккупантов?

- Ну я просто проснулся однажды от взрыва бомб…

Я переехал в Украину буквально за полгода до начала войны, и мой отъезд в общем не был вынужденным – ни в материальном плане, ни в плане преследования. Просто мои взгляды всё больше и больше не сочетались с тем, что происходит в Российской Федерации.

В Украину я переехал вместе с семьёй, и здесь неплохо устроился. Я и в России был устроен неплохо. Наверно, можно сказать, что я лично мог бы и не воевать. Но я решил, что мужчина должен это делать.

К тому же я понял, что хотел убежать от режима, с которым был не согласен. А теперь он идёт следом за мной, и, наверное, бежать бессмысленно, потому что он может пойти дальше.

Был момент, когда подумал, что Украина - славянское государство, и на него нападает вот такая путинская орда… Этот момент действительно тоже взыграл.

Но причин на самом деле масса. Тут, скорее, разговор о том, что если бы я этого не сделал, то, наверное, не был бы собой.

- Русский добровольческий корпус находится в составе ВСУ или в подчинении ВСУ?

- Мы подчиняемся Министерству обороны Украины на территории Украины.

- Как взаимодействие происходило, когда вы решили сорганизоваться, решили, что готовы защищать Украину, давать отпор российской армии с оружием в руках? Были ли какие-то шероховатости или все произошло достаточно быстро и гладко?

- Вначале это действительно было воспринято с удивлением. Никогда агрессии в нашу сторону, - когда мы уже организовались в подразделение, - не было. Поодиночке-то – понятно, бывало… когда нас ловили на улице… И ваш покорный слуга посидел четыре часа в наручниках… Всякое бывало…

Но когда мы уже организовались, мы нашли там друзей. В частности, нам очень сильно помогли ребята из 98 батальона ТрО «Азов» (Днепр). Их комбат Родион Кудряшов нас принял. Дали нам участок фронта и предложили себя показать.

Мы показали, и к нам стали стекаться люди, воевавшие в различных подразделениях добровольцами, и им было просто, ну скажем так, приятнее воевать со своими во всех смыслах. Поэтому мы постепенно прирастали числом. И нас всё больше и больше воспринимали как реальную военную силу.

К тому же наш конёк - как заметно по последним событиям - это всё-таки не только позиционная война, но и, скажем так, специальные операции. У нас необычное подразделение… Но смежные украинские подразделения нас воспринимают очень тепло, мы очень хорошо общаемся и с белорусами-добровольцами, и с подразделениями «Правого сектора».

У нас в принципе, скажем так, в реальной жизни проблем нет, в интернете – случаются.

- Вы упомянули Правый сектор. В Украине 10 марта прощались с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом с позывным "Да Винчи"... Насколько велики потери в РДК за более, чем год, активных боевых действий?

- Потери есть, о некоторых мы рассказывали на наших ресурсах. У нас было и публичное прощание с одним из наших бойцов погибших. Это обернулось повышенным вниманием российских органов «с чистыми руками и холодным сердцем» к его личности, к его семье, которая находится в Европе. После этого мы решили, что, наверное, не будем публиковать информацию о наших потерях, потому что не хотим навредить родственникам наших побратимов. Один раз мы уже обожглись.

Потери у нас есть…

А что касается да Винчи, то один из наших бойцов был в его первой штурмовой роте еще в 2014 году. Поэтому опосредованно мы знакомы.

- В сюжетах белорусского пропагандистского телевидения намекают или даже прямо говорят, что силовики могут прийти к родственникам бойцов Полка Калиновского, которые находятся в Беларуси.

А что в России? Вы такие варианты предусмотрели? Бойцы РДК как-то себя обезопасили?

- Ну, вы понимаете, это жизнь… Кто как… Кто как здесь оказался, кого в каком состоянии застигла война.

Кто-то был уже здесь и вообще не предполагал такого развития событий и что их буквально разделила с семьей граница.

Кто-то все это продумал и, пока не решил вопросы с безопасностью, не вступал в наши ряды или не показывал своё лицо.

У всех по-разному, но это действительно серьёзная проблема, потому что такая ситуация может послужить элементом давления. Естественно, мы этим озабочены.

- Судя по видео в интернете, по комментариям официальных лиц, представляющих Украину, у украинских военных огромнейшая мотивация, поскольку украинцы защищают свою Родину, свои семьи, свою территорию. А что вам известно по поводу мотивации в российской армии, исходя из того, что вы знаете, из того, с чем вы лично, возможно, сталкивались на линии фронта?

- Когда мы с ними сталкиваемся, они об этом как-то не рассказывают. Мы не вступаем в диспуты. Но могу судить по тому, что я (как человек ответственный за идеологию) читаю в каналах вражеских военкоров, то бишь российских. Я вижу, как они пытаются все ещё, на 13-й месяц войны, объяснить, собственно, зачем она и придать этому какой-то стройный вид, если не идеологии, то хотя бы идеологемы.

В общем российская армия не может иметь такой же мотивации, как есть у украинской армии, потому что это просто человеческая психология. Украинцы защищают собственную землю, собственный дом, и это даже самому немотивированному человеку солдату придаёт силу.

А по другую линию фронта, - поскольку многие люди действительно не понимают, зачем, как, почему они там оказались, - объяснить свои действия, кроме как желанием заработать, сложно. Есть у нас на ресурсах видеозаписи разговоров с пленными, и действительно основная мотивация - это деньги. Как бы ни было печально.

Потому что сомневающихся можно переубедить, но я думаю, что ни Украина, ни страны Запада не будут платить людям деньги за то, чтобы они не шли в российскую армию. Основная мотивация - это всё-таки материальные блага, как бы это ни было прискорбно осознавать.

- Сегодня человеку с паспортом гражданина Российской Федерации - неважно на какой территории он находится - насколько легко попасть в «Русский добровольческий корпус» или в другое подразделение, чтобы воевать на стороне Украины? Желающие наверно, есть?

- Попасть к нам можно. Мы сотрудничаем с организацией Гражданский совет, они занимаются нашим внешним рекрутингом, - рекрутируют тех, кто находится вне Украины. Можно обратиться к ним.

В Украине мы занимаемся этим самостоятельно. Мы проводим определённый отбор. Желающих действительно много, я не лукавлю. Но дело в том, что не все из них нам могут быть полезны, потому как очень часто люди не понимают куда они едут и чего они хотят. Это большая проблема.

Безусловно в начале был запал у очень многих из тех, кто нам писал, но когда дело доходило до того, чтобы сюда приехать, то двадцать человек превращались в пять, на границе они превращались в четыре, на месте оказывалось, что нам подходят только двое.

Так что всем желающим, если они нас смотрят, я советую десять раз подумать, насколько они готовы к тому, что их тут ждёт.

- Есть еще одно подразделение, по крайней мере о нем говорят немало, которое называется легион «Свобода России». Это миф или реальность, существует ли он?

- Я могу сказать, что мы с ними идем к одним целям, но разными дорогами. У нас один враг, но разная идеология. Мы понимаем, что, находясь по одну сторону баррикад, не надо комментировать деятельность друг друга. Мы обычно о них не распространяемся. Как и они о нас. Такое вот джентльменское соглашение.

- Из ваших слов я делаю вывод, что они существуют действительно.

- Ну это ваш вывод.

- Это мой вывод, и наши зрители - каждый сам для себя сделает вывод.

Вы уже упомянули о том, что у вас неплохие взаимоотношения в том числе и с белорусскими добровольцами из полка Калиновского и других подразделений, которые воюют в составе ВСУ. Белорусы часто говорят, что их цель - после того, как оккупантов выгонят с территории Украины, - освобождение Беларуси от лукашенковской оккупации.

У вас тоже на Россию есть похожие планы?

- Да, безусловно. Мы понимаем, что наша борьба с выходом Украины на границы 1991 года не закончится. Мы будем продолжать нашу борьбу до тех пор, пока мы не свергнем существующий режим, который для нас определяется как чекистский, нео-большевистский.

Мы убеждены, - и для нас это непреложный факт, - что мы являемся флагманом оппозиции, и поэтому мы в принципе хотим поучаствовать в переустройстве нашей многострадальной родины и создать на территории Российской Федерации русское национальное государство.

Естественно - с учётом реализации права на самоопределение других народов.

Мы по сути предполагаем выход русских регионов из состава Российской Федерации.

- И это де-факто означает распад Российской Федерации в нынешней границах, о чём многие политологи говорят…

- Да, безусловно. Мы понимаем, что если мы будем противостоять этому распаду, то наш народ втянется в кровавую гражданскую войну, из которой вряд ли выйдет победителем.

Потому что на протяжении последних 30 лет именно русский народ находился на положении если не третьего, то второго сорта точно в собственной стране. Ему было запрещено создавать национальные культурные автономии, запрещено было создавать организации, которые бы отстаивали права русских.

Это привело к тому, что в собственной стране они абсолютно лишены национального представительства, единства, полностью атомизированы. В случае если национально-ориентированные силы не придут извне, я считаю, что русских в России ждёт ну как минимум растворение, а как максимум, боюсь, что еще одно столетие они не протянут.

- Российские пропагандисты и высокопоставленные чиновники, комментируя так называемые цели, как они это называют, специальной военной операции, в течение этого года постоянно говорят разное. Судя по всему, они и сами не определились.

На ваш взгляд, Путин, развязывая войну, какие цели преследовал - просто удержание своей власти или построение-воссоздание империи, как он себе это представляет?

- Я думаю, что, скорее всего, это была попытка провести маленькую победоносную войну, которая в этот раз для него не увенчалась успехом. То есть он предполагал, что это будет продолжение его славных подвигов - Второй Чеченской, войны с Грузией, а также захвата Крыма, когда он ловко использовал момент, пользуясь слабостью и невозможностью с украинской стороны дать адекватный ответ.

Он думал, что этот ряд продолжится, но увы.

Он каждый раз решает внутренние проблемы путём внешней агрессии. То есть почему-то его невероятные геополитические инициативы сопряжены с финансовой турбулентностью и кризисами в Российской Федерации. Удивительное совпадение.

В этот раз ему проблемы решить не удалось. И я боюсь, что проблему в его лице нам решить удастся.

- В чате трансляции есть вопрос от одной из наших зрительниц. И сформулирован он так: а как вы планируете определять национальность, если собираетесь создавать националистическое государство?

Видимо, все же речь идет о создании национального государства…

- Это логичная провокация.

В общем-то национальное государство определяется не тем, что в нём живут только представители одной нации, хотя они составляют, безусловно, большинство. Оно определяется, скорее, наличием культурной доминанты этой нации, этого народа в данном государстве.

Сейчас мы можем сказать, что в России, - хотя русские считаются, во всяком случае по Конституции, государствообразующим народом, - русская культура уж никак не доминирует. Доминирует российская культура, россиянская, а русской культуре в России места нет.

Мы предполагаем создать государство, где будет присутствовать русская культурная доминанта. Естественно предполагается, что в государстве с русской культурной доминантой преимущественно захотят жить русские.

Но всем остальным, которые будут уважать наши традиции и нашу культуру, мы будем рады.

- После истории с Брянской областью было много публикаций и обсуждений Русского добровольческого корпуса. И даже в среде российских политологов, российской оппозиции, которая не поддерживает эту войну, циркулирует мнение о том, что за Русским добровольческим корпусом, возможно, стоит ФСБ, поскольку эта история в Брянской области выгодна и на руку. Вы бы этим людям что ответили?

- Я, честно говоря, не представляю, каким образом…

То есть мы делим одни и те же участки фронта с ВСУ. Мы участвуем в операциях совместно с другими добровольческими подразделениями. Честно говоря, я не знаю, как на это ответить, потому что ну это безумие…

А почему бы тогда не стоять за этим масонам или ЦРУ, или инопланетянам? Ну в чём логика? Я понимаю примерно на что намекают эти люди, но в то же время ещё ни разу за всё время существования путинского режима русские с оружием в руках организованно и имея идеологию и цели, не выказывали протеста, вооружённого протеста.

И я не знаю, выгодно ли было ФСБ, чтобы Песков сказал о том, что Путин отменяет поездку в Ставропольский край, находится в Кремле и в безопасности.

Я думаю, что это серьёзно подрывает его авторитет, и вряд ли ФСБ - как всё-таки материнская структура для Путина - имела и преследовала такие цели. Ну это как один из примеров. Кроме того, они дискредитировали бы сами себя, потому что погранслужба подчиняется ФСБ. Я не вижу в этом смысла.

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