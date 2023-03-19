Выборы советов и мэров в Литве

В воскресенье к 11.00 час. явка на выборах составила 19,45 проц.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), во втором туре выборов мэра к 11.00 час. всего проголосовали 19,45 проц. избирателей.Воскресенье к 11.00 час. свою волю на выборах выразили 9,4 проц. избирателей. По сравнению с явкой избирателей пару недель назад, когда проходили и выборы в муниципальные советы, к урнам для голосования избирателей пришло на 0,33 проц. пункта ниже.Между тем, по сравнению с явкой населения во втором туре выборов мэра в 2019 году, в это воскресенье к 11.00 час. явка была на 0,06 проц. пункта ниже.Самая высокая явка избирателей наблюдается в Игналинском и Лаздийском районах, где к 11.00 час. всего проголосовали 34,41 проц. и 32,6 проц. избирателей.Самая низкая явка наблюдается в Паневежском и Шяуляйском районах, соответственно 12,39 проц. и 12,99 проц.Явка в Аникщяйском районе к 11.00 час. составила 26,15 проц. В Висагинасе – 21,04 проц.На текущих муниципальных выборах во втором туре мэры избираются в 34 самоуправлениях Литвы.В досрочном голосовании приняли участие 10,05 проц. избирателей, т. е. 143 тыс. избирателей.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 час. до 20.00 час.Всего правом голоса во втором туре выборов обладают более 1 млн 422 тыс. избирателей из 34 избирательных округов.

В воскресенье к 10.00 час. явка на выборах составила 15,18 проц.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), во втором туре выборов мэра к 10.00 час. всего проголосовали 15,18 проц. избирателей.Воскресенье к 10.00 час. свою волю на выборах выразили 5,13 проц. избирателей. По сравнению с явкой избирателей пару недель назад, когда проходили и выборы в муниципальные советы, к урнам для голосования избирателей пришло на 0,12 проц. пункта больше.Между тем, по сравнению с явкой населения во втором туре выборов мэра в 2019 году, в это воскресенье к 10.00 час. явка была на 0,07 проц. пункта ниже.Самая высокая явка избирателей наблюдается в Игналинском и Лаздийском районах, где к 10.00 час. всего проголосовали 29,97 проц. и 28,48 проц. избирателей.Самая низкая явка наблюдается в Паневежском районе и городе Клайпеде, соответственно 9,46 проц. и 9,6 проц.Явка в Аникщяйском районе к 10.00 час. составила 21,33 проц. В Висагинасе – 14,91 проц.На текущих муниципальных выборах во втором туре мэры избираются в 34 самоуправлениях Литвы.В досрочном голосовании приняли участие 10,05 проц. избирателей, т. е. 143 тыс. избирателей.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 час. до 20.00 час.Всего правом голоса во втором туре выборов обладают более 1 млн 422 тыс. избирателей из 34 избирательных округов.

Список штабов, где в воскресенье политики будут ждать результатов выборовВ воскресенье политики будут ждать результатов выборов мэров в штабах.

К 9 утра воскресенья на выборах проголосовало 12,22 процента избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), во втором туре выборов мэра до 9.00 проголосовало 12,22 процента избирателей.

ГИК: во втором туре выборов мэров досрочно проголосовали 10,05 проц. избирателейСогласно субботним данным Главной избирательной комиссии, в повторном голосовании на выборах мэра досрочно проголосовали 10,05 проц. избирателей.Итого, за пять дней голосования, со вторника по субботу, в выборах принял участие 142 971 человек.Самая высокая явка наблюдалась в Игналинском и Лаздийском районах, соответственно 23,44 проц. и 22,06 проц.Самая низкая явка – в городе Клайпеде (5,07 проц.) и Паневежском районе (5,89 проц.).На этих муниципальных выборах мэры во втором туре избираются в 34 муниципалитетах Литвы.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 до 20.00 час.Всего правом голоса во втором туре выборов обладают более 1 млн 422 тыс. избирателей из 34 избирательных округов.

Политологи отмечают самые яркие победы и поражения, говорят о тенденциях и тяжелой борьбе во втором туре.https://www.delfi.lt/article.php?id=92721491

Мауяскас сообщил, как поступит с поддержкой кандидатов во втором туреhttps://www.delfi.lt/article.php?id=92716425

Во втором туре выборов мэра столицы – Зуокас и Бенкунскасhttps://www.delfi.lt/article.php?id=92714643

Состоявшиеся в воскресенье выборы мэров и в муниципальные советы были успешными для социал-демократов и консерваторов. По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в многомандатном избирательном округе наибольшее количество голосов получили социал-демократы — 17,48 проц., не отстает от них и Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (16,18 проц.). Об этом свидетельствуют результаты выборов, полученные не по всем 1927 избирательным участкам. До сих пор нет результатов голосования по 2 избирательным участкам. За двумя ведущими партиями следуют политические комитеты с поддержкой 13,89 проц. избирателей. По предварительным данным, на четвертом месте находится Союз крестьян и зеленых Литвы (9,22 проц.), на пятом – Движение либералов (6,96 проц.), аналогичный результат – у Союза демократов "Во имя Литвы" (6,64 проц.). На муниципальных выборах 5,34 проц. избирателей отдали свои голоса за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей, за партию "Свобода и справедливость" — 5,20 проц., за Партию труда — 3,68 проц. избирателей. Не отстает от "трудовиков" и Партия свободы, которую поддержали 3,53 проц. избирателей.

В 26 самоуправлениях Литвы мэров выбрали уже в первом туреhttps://www.delfi.lt/article.php?id=92714389

В многомандатном избирательном округе лидирующие позиции продолжают сохранять социал-демократы, "крестьянам" и консерваторы. Согласно прелиминарным данным Главной избирательной комиссии, полученным из 1 278 избирательных участков, социал-демократы претендуют на 23,46 проц. мандатов, "крестьяне" – 12,89 проц., Союз Отечества – Христианские демократы Литвы – 12,56 проц. В первой пятерке партий появились и политические комитеты, претендующие на 10,04 проц. мандатов. По предварительным данным, одинаковую оценку избирателей получили Союз демократов "Во имя Литвы" и Движение либералов (8 проц.).

После подсчета голосов в 18-ти из 23 избирательных участков Ширвинтского района, еще одну каденцию на посту мэра себе обеспечила представительница Партии регионов Литвы Живиле Пинскувене. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в настоящее время кандидат набрала 82,57 проц. голосов. Другие кандидаты значительно отстают от нынешнего мэра района – на втором месте социал-демократ Анна Кузнецовене (5,34 проц. голосов), на третьем – представительница Союза демократов "Во имя Литвы" Ирена Слижаускене (4,81 проц.). Согласно промежуточным результатам, больше всего – 17 мандатов в горсовете получила бы Партия регионов Литвы (74,99 проц.), по одному мандату – социал-демократы (6,35 проц.), консерваторы (5,19 проц.), Союз демократов "Во имя Литвы" (4,39 проц.) и Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (4,17 проц.).

Кандидат от Социал-демократической партии Литвы в мэры Акмянского района Виталий Митрофанов объявляет о победе в первом туре выборов мэра. "Все уже ясно. Так как находимся в самоуправлении, комиссия уже посчитала – у нас уже более 50 проц. голосов. Я уже вышел из первого тура", - в воскресенье вечером Elta сказал В. Митрофанов. По данным Главной избирательной комиссии, В. Митрофанов, после подсчета голосов из более чем половины избирательных участков Акмянского района (11 из 20), набрал около 63 проц. голосов избирателей. На втором месте – кандидат от "аграриев" Артурас Пекаускас (22 проц.).

"Верю, что во втором туре у нас может быть до 10 кандидатов"https://www.delfi.lt/article.php?id=92712629

В Кедайнском районе после подсчета чуть более половины голосов, основная борьба идет между кандидатами от Партии труда и от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) – парламентарием Виктором Федоровым и Валентинасом Тамулисом.В то время Юргита Сейонене, член Сейма от фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы, на выборах занимает предпоследнее место с 4 проц. голосов.В. Тамулис и Ф. Федоров, после подсчета результатов из 31 участка (всего 52), получили 26,42 и 26,21 проц. голосов.Кандидат от Движения либералов Саулюс Гринкявичюс и кандидат от Союза демократов "Во имя Литвы" Паулюс Аукштикальнис набрали 16,25 проц. и 14,67 проц. голосов соответственно.

Первые результаты выборов муниципальных советов и мэров должны оптимистично настроить социал-демократов, Союз крестьян и зеленых Литвы, консерваторов и демократов. Согласно прелиминарным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), полученным из 277 избирательных участков, социал-демократы претендуют на 25,35 проц. мандатов, "аграрии" – 17,74 проц., Союз Отечества – Христианские демократы Литвы – 11,51 проц. В первой пятерке партий также находятся Союз демократов "Во имя Литвы" (8,89 проц.) и Движение либералов (7,92 проц.). По предварительным первым данным выборов мэров, в Ионишкском районе лидируют нынешний мэр Виталиюс Гайлюс и Вайда Алекнавичене, в Расейнском районе – нынешний мэр Андрюс Баутронис и парламентарий Арвидас Някрошюс. Пока благоприятно выборы мэров складываются и для нынешнего мэра Ионавы Миндаугаса Синкявичюса. В Кедайнском районе лидируют член Сейма Виктор Федоров и Валентинас Тамулис, в Каунасском районе – нынешний мэр Валериюс Макунас и член Сейма Викторас Пранцкетис. Традиционно первые результаты выборов поступают из регионов, т.е. из маленьких участков. Результаты голосования в Вильнюсе и Вильнюсском районе ЦИК пока не получила.

Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) на муниципальных выборах в крупных городах страны ожидают увеличения количества своих мандатов, в Вильнюсе надеются получить пост мэра, утверждает глава избирательного штаба СО-ХДЛ Андрюс Вишняускас. "В настоящее время у Союза Отечества 11 мэров, во время прошлых выборов победили 11 мэров, получили 274 мандата, первый результат – сохранить то, что у нас есть, а если добавим одного или другого мэра, будет действительно хороший результат", - в воскресенье вечером журналистам сказал А. Вишняускас. "Во всех крупных городах надеемся на увеличение количества голосов и мандатов", - сказал представитель консерваторов. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что на этих муниципальных выборах активность избирателей была выше, чем в 2019 г.

"Белые перчатки": до 19 часов зафиксировано 323 возможных нарушения на выборахhttps://www.delfi.lt/article.php?id=92710773

Рекордная явка на выборахВ 20.00 по всей Литве - 48,97%.Как показывают собранные данные, явка избирателей немного увеличилась с 2007 года.В 2007 году на выборы пришли 41,3 процента избирателей, в 2011 году - 44,08 процента, в 2015 году явка избирателей достигла 47,18 процента, а в 2019 году - 47,9 процента.

ГИК: До 19 час. на выборах проголосовали 47,7 проц. избирателейНа выборах муниципальных советов и мэров до 19 час., по данным Главной избирательной комиссии (ГИК), вместе с досрочным голосованием, свой голос отдали 47,7 проц. избирателей.По данным ГИК, до 19 час. в воскресенье проголосовали 38,29 проц. избирателей. Во время муниципальных выборов 2019 г. этот показатель составлял 40,31 проц.Во время досрочного голосования на этих муниципальных выборах проголосовали 9,41 проц. избирателей – 224,4 тыс. человек.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00 час. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

ГИК: до 18 час. на выборах проголосовали 45,52 проц. избирателейНа выборах муниципальных советов и мэров до 18 час., по данным Главной избирательной комиссии (ГИК), вместе с досрочным голосованием, свой голос отдали 45,52 проц. избирателей.По данным ГИК, до 18 час. в воскресенье проголосовали 36,11 проц. избирателей. Во время муниципальных выборов 2019 г. этот показатель составлял 38,13 проц.Во время досрочного голосования на этих муниципальных выборах проголосовали 9,41 проц. избирателей – 224,4 тыс. человек.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00 час. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

ГИК: До 17 час. на выборах проголосовали 43,1 проц. избирателейНа выборах муниципальных советов и мэров до 17 час., по данным Главной избирательной комиссии (ГИК), вместе с досрочным голосованием, свой голос отдали 43,1 проц. избирателей.По данным ГИК, до 17 час. в воскресенье проголосовали 33,69 проц. избирателей. Во время муниципальных выборов 2019 г. этот показатель составлял 35,54 проц.Во время досрочного голосования на этих муниципальных выборах проголосовали 9,41 проц. избирателей – 224,4 тыс. человек.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00 час. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

ГИК: после тушения пожара избиратели Гесалайского избирательного участка направляются на другие участки В Скуодасском районе в здании бывшей школы, где проходит голосование на муниципальных выборах, произошел пожар, сообщает Единый центр помощи (ЕЦП).По данным ЕЦП, в воскресенье, в 14.39 час., на контактный номер Единого центра помощи 112 поступило сообщение о том, что в здании Гесалайской общины, расположенном на улице Мокиклос села Гесалай староства Александрия Скуодасского района, возник пожар.Как сообщил агентству ELTA пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис, голосование на выборах в самоуправление проходит в указанном здании, где возник пожар."Пожар был локализован, загорелась электрощитовая на втором этаже бывшей школы", – сказал Р. Матонис.По его словам, ни урны, ни бюллетени при пожаре не пострадали.Избиратели будут направлены на другой участокКак позже сообщила пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене, на Гесалайском избирательном участке работают 6 членов избирательной комиссии, в момент пожара избирателей на участке не было.По ее словам, Гесалайский избирательный участок находится в сельской местности, в списке избирателей участка числится 251 избиратель. По данным ГИК, 60 из них успели проголосовать в воскресенье до начала пожара, еще 5 избирателей проголосовали заранее.По словам И. Раманавичене, после тушения пожара в здании Гесалайской общины, избиратели будут направлены на другой избирательный участок.

ГИК: до 16.00 проголосовали 30,95 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 16.00 час. проголосовали 30,95 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в Пагегяйском (41,31 проц.), Друскининкайском (35, 53 проц.), Бирштонском (38,65 проц.) и Шилальском районном (37,34) самоуправлениях.Наименьшая активность избирателей – в Нерингском (21,59 проц.), Паневежском районном (25,20 проц.) и Клайпедском районном (25,69 проц.) самоуправлениях.В Вильнюсе проголосовали 30,63 проц. избирателей, в Каунасе – 35,23 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 16.00. час., уже приняли участие 40,36 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

В здании бывшей школы в Скуодасском районе, где проходит голосование на выборах в местные органы власти, вспыхнул пожар, сообщает Единый центр помощи (ЕЦП).https://www.delfi.lt/article.php?id=92709783

ГИК: до 15.00 час. проголосовали 27,88 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 15.00 час. проголосовали 27,88 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в самоуправлениях Пагегяйского (38,94 проц.), Бирштонского (35,22 проц.), Алитусского (33,30 проц.) и Утянского (32,71 проц.) районов.Наименьшая активность избирателей – в Нерингском (19,63 проц.), Паневежском (22,62 проц.) и Клайпедском (23,03 проц.) районах.В Вильнюсе проголосовали 27,10 проц. избирателей, в Каунасе – 31,49 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 15.00 час., уже приняли участие 37,29 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

ГИК: до 14.00 час. проголосовали 24,16 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 14.00 час. проголосовали 24,16 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в самоуправлениях Пагегяйского (34,78 проц.), Бирштонского (30,76 проц.) и Шилальского (30,26 проц.) районов.Наименьшая активность избирателей – в Нерингском (17,27 проц.), Паневежском (19,70 проц.) и Клайпедском (19,61 проц.) районах.В Вильнюсе проголосовали 23,01 проц. избирателей, в Каунасе – 26,95 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 14.00. час., уже приняли участие 33,57 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

Эксперт: у нас может быть активность, которой давно не было на муниципальных выборахОбозреватель Мажвидас Ястрамскис говорит, что, возможно, мы увидим рекордное количество избирателей ."Если тенденция сохранится, у нас может быть активность, которой давно не было на муниципальных выборах. На предварительных выборах проголосовало 9,41% населения. Сегодняшние данные об активности на 11 часов (9,73%) очень мало отстают от данных за 2019 год (9,87%). Наконец, явка в день выборов составила 41,55%. Допустим, сегодня проголосовало не менее 41%. Добавим досрочные - и у нас останется 50,4% конечной активности. Простая модель, основанная на предыдущих муниципальных выборах, не учитывающая сегодняшние цифры, предсказывала бы еще больше - около 52%. Конечно, нужно будет собрать все голоса из окрестностей".

С. Сквернялис: муниципальные выборы – первый экзамен для партииПроходящие в воскресенье муниципальные выборы и выборы мэров станут первым экзаменом для партии "Во имя Литвы", считает глава этого политического движения Саулюс Сквернялис."Это первый экзамен для нашей политической силы и основа для национальных выборов", – сказал в воскресенье С. Сквернялис журналистам после голосования на Платинишском избирательном участке Вильнюсского района."Это станет отправной точкой, на которую сможем равняться. Пока что нам не с чем сравнить", – сказал экс-премьер, добавив, что надеется, что во втором туре выборов примут участие не менее семи кандидатов в мэры от его партии и будет избрано не менее трех представителей.В качестве определенной цели С. Сквернялис также упомянул и возможность в каждом муниципальном совете иметь представителей партии.На вопрос о критериях формирования коалиций в советах после выборов С. Сквернялис никаких четких красных линий не обозначил. По его словам, представители "Во имя Литвы" точно не будут вступать в коалицию с пророссийскими кандидатами."Красных линий нет, но мы не будем вступать в коалицию с пророссийскими силами или политиками", — сказал он.Политик подчеркнул, что в главный день выборов главное – активность граждан.На пост мэра Вильнюсского района баллотируются 7 политиков. Все они были выдвинуты политическими партиями.

ГИК: до 13.00 час. проголосовали 19,89 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 13.00 час. проголосовали 19,89 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в самоуправлениях Пагегяйского (29,23 проц.), Бирштонского (26,02 проц.), Акмянского (25,40 проц.) районов.Наименьшая активность избирателей – в Неринге (13,95 проц.), в Клайпедском районе (16,02 проц.) и в Вилкавишском районе (16,02 проц.).В Вильнюсе проголосовали 18,54 проц. избирателей, в Каунасе – 21,91 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 13.00. час. уже приняли участие 29,3 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 млн жителей страны.

ГИК: до 12.00 час. проголосовали 14,97 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 12.00 час. проголосовали 14,97 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в самоуправлениях Пагегяйского (23,03 проц.), Бирштонского (20,22 проц.) и Акмянского (20,92 проц.) районов.Наименьшая активность избирателей – в Неринге (10,05 проц.), в Клайпедском районе (11,70 проц.) и в Вилкавишском районе (12,40 проц.).В Вильнюсе проголосовали 13,56 проц. избирателей, в Каунасе – 15,99 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 12.00. час., уже приняли участие 24,38 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 млн жителей страны.

М. Маяускас: голосовал за честность и энергичностьКандидат на пост мэра города Вильнюса Миколас Маяускас уверяет, что легко выбрал, за кого отдать свой голос на выборах в столичный муниципальный совет. Политик утверждает, что предъявляет одинаковые требования и к мэру, и к членам совета, поддерживая честных, прозрачных и творческих кандидатов."Я и сам голосовал, выбирая список согласно собственным ценностям, я голосовал за честность, голосовал за энергичность и прозрачность. В различных списках действительно много людей, которые могли бы добросовестно служить Вильнюсу. Я надеюсь, что этот успех будет сопутствовать им", – сказал парламентарий журналистам, собравшимся в воскресенье в избирательном округе А. Венуолиса в Вильнюсе."Я хочу призвать людей к участию в выборах — я считаю, что это очень важно. У всех нас есть общий знаменатель – мы все жители Вильнюса хотим, чтобы в Вильнюсе было лучше. Сегодня мы можем внести свой вклад в это", – сказал он.ELTA напоминает, что 5 марта в Литве проходят выборы мэров и в муниципальные советы.

“Белые перчатки”: за первые три часа голосования получено 32 сообщения о возможных нарушенияхСогласно пресс-релизу, на выборах в воскресенье в течение первых трех часов голосования “Белые перчатки” получили 32 сообщения о возможных нарушениях как от наблюдателей, так и от других граждан.

ГИК: к 11:00 проголосовало 9,73 процента избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), на муниципальных выборах и выборах мэров, проходящий в воскресенье, проголосовало 9,73 процента избирателей.

ГИК: в день выборов начато 7 досудебных расследований по возможным нарушениямПо данным полиции, к утру воскресенья было начато 7 досудебных расследований по фактам нарушений, связанных с выборами в органы местного самоуправления, сообщила председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Йоланта Петкявичене.

Выборы в Литве

ЦИК: к 9:00 проголосовало 2,01 процента избирателейПо данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на состоявшихся в воскресенье выборах в органы местного самоуправления и мэров проголосовало 2,01 процента избирателей.

ГИК: до 8:00 проголосовали 0,61% избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на муниципальных выборах и выборах в мэры проголосовало 0,61% избирателей.Наиболее активны избиратели в Пагегяйском (1,26%), Швенченском районе (1,43%) и Ширвинтском районе (1,19%).Наиболее пассивны избиратели Казлу-Руда (0,39%), Клайпедского района (0,39%) и Паневежиса (0,45%).В Вильнюсе проголосовали 0,49% избирателей, в Каунасе - 0,53%.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 процента (224,4 тыс.) избирателей, т.е. на муниципальных выборах и выборах мэра в целом, по данным на 8 утра, уже приняли участие 10,02% избирателей.Напомним, голосование на избирательных участках проходит с 7:00 до 20:00. В списках почти 2,39 миллиона избирателей.

8 процентов избирателей досрочно проголосовали на муниципальных выборах, наиболее активно - в НерингеВ период досрочного голосования свою волю на муниципальных выборах и выборах мэров выразили почти 191 тысяча или 8 процентов избирателей, сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК).