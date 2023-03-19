Весеннее тепло никуда не денется: кое-где температура поднимется до 13 градусов тепла

Облака теплого атмосферного фронта приблизятся к Литве в воскресенье. Густые облака ожидаются в северо-западных районах страны, в других местах солнце будет радовать чаще. Местами, преимущественно в северных районах страны, пройдут кратковременные дожди. Юго-восточный, южный ветер будет умеренным. Днем порадует приятное весеннее тепло - во многих районах температура поднимется до 8-12 градусов тепла, а в юго-западных районах местами до 13 градусов тепла.

В ночь на понедельник облака атмосферного фронта отступят, поэтому небо снова станет ясным. Значительных осадков не ожидается. Юго-восточный, южный ветер останется слабым. Ночью температура останется положительной и будет колебаться в пределах 0-5 градусов тепла.

Еще один атмосферный фронт подойдет с запада в понедельник. Атмосферный фронт принесет не только дожди, но и еще больше тепла - на большей части страны воздух прогреется до 9-14 градусов, только на взморье будет на несколько градусов прохладнее.

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